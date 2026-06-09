Τι απαντά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο Παππά μετά τις αιχμές που εξαπέλυσε εναντίον του σήμερα.

Απάντηση μέσω του Dnews.gr, δίνει ο Κώστας Ζαχαριάδης στον Νίκο Παππά, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο τελευταίος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παππάς άφησε αιχμές για την παρουσία του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο ασκεί ενεργά τα καθήκοντά του σε μια κρίσιμη συγκυρία για το κόμμα.

«Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος Τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του, δεν γνωρίζω. Έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά..

Το Dnews.gr επικοινώνησε με τον κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος απάντησε πως «η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους στα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης».

Είναι ξεκάθαρο πως το «θολό» μήνυμα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί μεγαλύτερα προβλήματα στο κόμμα, από αυτά που προσπάθησε να λύσει.