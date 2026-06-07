Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει το ΚΚΕ, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του για το όραμα της Ελλάδας του 2030. Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος υποστηρίζει ότι το μοντέλο ανάπτυξης που προωθεί η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η «Ελλάδα του 2030» που παρουσιάζει ο πρωθυπουργός οικοδομείται πάνω στην υποβάθμιση και την αποδυνάμωση βασικών λαϊκών και εργασιακών δικαιωμάτων. Το κόμμα συνδέει τη συγκεκριμένη πολιτική με τις αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, τις οποίες χαρακτηρίζει αντιδραστικές, καταγγέλλοντας παράλληλα την επιλογή της κυβέρνησης να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες κατά τη θερινή περίοδο.

Αναλυτικά:

«Η Ελλάδα του 2030, που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης, είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα «υλικά κατεδάφισης» των λαϊκών δικαιωμάτων, άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από τις τις αντιδραστικές αλλαγές που επιχειρεί με τη Συνταγματική Αναθεώρηση και μάλιστα με διαδικασίες εξπρές μέσα στο κατακαλόκαιρο, μήπως και αποφύγει τη λαϊκή κατακραυγή.

Όσο για τη συναίνεση που αποζητά για να κατοχυρώσει τα ματωμένα πλεονάσματα, να αναθεωρήσει το άρθρο 16, να καταργήσει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, να θωρακίσει το αντιλαϊκό κράτος, να εξασφαλίσει τη φοροασυλία των επενδυτών κα, αυτή μια χαρά μπορεί να τη βρει στα «νέα» και παλιά κόμματα με τα οποία μοιράζεται τους ίδιους στρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου.

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Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις για να ενισχυθεί μέσα στον λαό και στους αγώνες του η αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής, απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και απέναντι στο αποκρουστικό παζάρι αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού, για να μείνει τελικά στο απυρόβλητο αυτή η πολιτική».