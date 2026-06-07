Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει αναφορικά με το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Άλλο ένα κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη που τον εμφανίζει να κοιτάει στο μέλλον, αποφεύγοντας, επί της ουσίας, το παρόν. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει στον χρονικό του «ορίζοντα» ο Ταλ Ντίλιαν και οι νέες δηλώσεις του για τη διασύνδεση Μαξίμου-ΕΥΠ-Predator. Ωστόσο, πριν φτάσει να μιλά για την Ελλάδα του 2030 ή και του 2050 αν θέλει, ο κ. Μητσοτάκης έχει υποχρέωση να λύσει σημερινά σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας. Τα οποία οξύνονται από τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησής του, τις αντιδημοκρατικές πρακτικές και την πολυποίκιλη διαφθορά που διαπερνά οριζόντια και κάθετα το σύστημα εξουσίας που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης οικοδόμησε.

Μιλάει στο μήνυμά του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά προτάσσει το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως πρόοδο, έχοντας επιβάλλει «κόφτη» εισακτέων στα δημόσια πανεπιστήμια, έχοντας ήδη καταργήσει το άρθρο 16 από την παρούσα Βουλή, έχοντας αντικαταστήσει από τώρα τα μόρια εισαγωγής με δίδακτρα εισαγωγής.

Μιλάει για την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, όταν το χρησιμοποιεί ίδιος καταχρηστικά και συνέχεια για να αποφύγει τον έλεγχο των υπουργών του.

Μιλάει για σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση, έχοντας αποδείξει ότι σκοπός είναι η απαξίωση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών, αλλά και δημόσιοι λειτουργοί εξαρτημένοι απόλυτα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο μας γυρνά πάνω από 100 χρόνια πίσω.

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Επίσης, μιλάει για προσιτή στέγη όταν η κυβέρνηση κάνει «παιχνίδι» με τις τράπεζες για δάνεια ανεβάζοντας τις τιμές, με τα ενοίκια να έχουν εκτοξευθεί 40-110% τα τελευταία χρόνια και με υλοποίηση πολιτικών που τα αυξάνουν περισσότερο.

Μιλάει και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, όταν, επιμένει στις εξορύξεις αλλά φέρνει στο τραπέζι ως λύση την πυρηνική ενέργεια.

Αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης και στην έξοδο από τη λίστα κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πράγματι είναι μια σημαντική εξέλιξη για τη χώρα, η οποία όμως, ενάντια και στο «τακτοποιημένο» αφήγημά του για προσδοκόμενα οφέλη, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχες θετικές εξελίξεις για την κοινωνική πλειοψηφία. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είμαστε στον πάτο όλων των δεικτών που σχετίζονται με τη ζωή των ανθρώπων και με διαρρηγμένη την κοινωνική συνοχή. Με χαμηλή αγοραστική δύναμη, με έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη, με σοβαρές ανισότητες και με την έννοια της «σύγκλισης» να συνιστά σύντομο ανέκδοτο. Φυσικά αλλιώς θα ήταν τα πράγματα εάν την περίοδο 2008 – 2009 η χώρα δεν είχε χρεοκοπήσει από την κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ μιλάμε για μια εξέλιξη 8 ολόκληρα χρόνια έπειτα από την έξοδο από τα μνημόνια, την οποία πέτυχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, που ρύθμισε το χρέος.

Για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, για τα οποία κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα προς αυτόν επίκαιρη ερώτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επίσης δεν βρήκε να πει κάτι. Του θυμίζουμε ότι την ώρα που μοιράζει επιδόματα - «ασπιρίνες»: παρατηρείται από τα στοιχεία των εταιρειών διύλισης για το πρώτο τρίμηνο ακραία υψηλή κερδοφορία που ανέρχεται σε 800 εκατομμύρια ευρώ προ φόρων. Την περίοδο αυτή (1ο τρίμηνο 2026) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα το EBITDA των δύο εταιρειών διύλισης ανέρχεται για την HelleniQ Energy (ΕΛΠΕ) στα 476 εκατομμύρια ευρώ EBITDA και για την Motor Oil στα 546 εκατομμύρια ευρώ EBITDA, δηλαδή συνολικά πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ (μόνο για ένα τρίμηνο). Ενώ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΕΕ, οι δύο επιχειρήσεις έχουν σωρεύσει «ουρανοκατέβατα» κέρδη 542 εκατομμυρίων ευρώ, μόνο για το 1ο τρίμηνο του 2026.

Όσο για τον ακατάσχετο λογαριασμό, χρειάστηκε επίσης να περάσουν χρόνια για να αυξηθεί κατά 350 ευρώ, αλλά και πάλι μένει ουσιαστικά στάσιμο το ποσό, λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης και των τεράστιων πληθωριστικών απωλειών. Γιατί η κυβέρνηση, που κοιτά το μέλλον και έχει υπερπλεονάσματα από την αύξηση των φορολογικών εσόδων, δεν συνδέει το ύψος του ακατάσχετου με τη μεταβολή των εύλογων δαπανών διαβίωσης, της ΕΛΣΤΑΤ; Μάλλον αυτό δεν θα απαντηθεί καμία Κυριακή ή οποιαδήποτε άλλη μέρα από τον κ. Μητσοτάκη.

Για την Υγεία και τις ανακαινίσεις μονάδων του ΕΣΥ, ας ''κόψει'' και κάτι ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωτοκλασάτος υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης φροντίζει να εγχειρίζονται οι ασθενείς στο ΕΣΥ με το «κάτι παραπάνω», οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας ανά κάτοικο έχουν εκτοξευθεί, οι υγειονομικοί αντιμετωπίζουν πλήθος προβλημάτων και πολλοί είναι αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Ευτυχώς, έχουμε πλέον στρατεύσιμες γυναίκες, όπως δηλώνει με υπερηφάνεια, παρά τη σχετικά μικρή προσέλευση. Αλλά, αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να στηρίξει τις γυναίκες, έχει άλλα πεδία που προσφέρονται. Να δει, για παράδειγμα, τη στήριξη της μητρότητας, τις ίσες αμοιβές, επί της ουσίας, την προστασία από την εντατικοποίηση της εργασίας, την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και τόσα άλλα.

Και κάτι ακόμη. Μιλώντας για την αντιπυρική περίοδο καλή είναι η προμήθεια εξοπλισμού, αλλά έχουμε ζήσει αποκαρδιωτικά φαινόμενα όταν το 2024 η φωτιά μπήκε βαθιά στον αστικό ιστό του Χαλανδρίου και το 2025 έπληξε την Πάτρα με καταστροφή σπιτιών, επαγγελματικών χώρων και εκτεταμένες ζημιές στη βιομηχανική περιοχή. Μετά τις φετινές βροχές και την αύξηση της καύσιμης ύλης, χρειάζεται πολύ καλύτερη προετοιμασία και συναγερμός ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα».