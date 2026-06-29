Καμία αναφορά για τον σιδηρόδρομο στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκηςαντί της καθιερωμένης του εβδομαδιαίας ανασκόπησης του κυβερνητικού έργου, προχώρησε χθες, Κυριακή (28/6), σε έναν συνολικό απολογισμό από το 2019 μέχρι σήμερα.

Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε ξεχωριστά στο εισόδημα, στη φορολογία, στην αγορά εργασίας, στην υγεία, στην παιδεία, στη στέγαση, στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια, στη δικαιοσύνη, στο κράτος δικαίου, στην οδική ασφάλεια, στη μετανάστευση, στο ψηφιακό κράτος, στην άμυνα και στις… μεταφορές.

Για όλα όσα αναφέρονται στις κάρτες μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική, όπως έκανε σήμερα η ΕΛΑΣ, όμως εμείς θα σταθούμε συγκεκριμένα στο κεφάλαιο των μεταφορών, από το οποίο απουσιάζει εμφανώς ο σιδηρόδρομος.

Οι διαδικτυακοί ακόλουθοι του πρωθυπουργού ενημερώθηκαν για τα λεωφορεία της Αθήνας, αυτά της Θεσσαλονίκης, την ακτοπλοΐα, τη γραμμή 1 και τις γραμμές 2-3 του Μετρό, για τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, την αύξηση των περιφερειακών ακτοπλοϊκών αφίξεων, όχι όμως για το σιδηρόδρομο.

Γιατί άραγε; Λέτε να το ξέχασαν ή δεν είχαν κάτι απτό να παρουσιάσουν;

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Μ. Καλ.