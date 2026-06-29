Τον Δεκέμβριο του 2024 η Θεοδώρα Τζάκρη κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ για διαφθορά και διαπλοκή στο παρελθόν, ενώ το είχε χαρακτηρίσει και «κυβερνητική τσόντα της ΝΔ».

Η πολιτική έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: δεν χρειάζεται να διαγράφεις παλιές δηλώσεις για να πάρεις μεταγραφή από ένα κόμμα σε ένα άλλο. Αρκεί να βρεις καινούργια καρέκλα κι απλά περιμένεις τον χρόνο να κάνει τη δουλειά του.

Κάπως έτσι, η Θεοδώρα Τζάκρη δεν θα χρειαστεί πιθανότατα να δώσει εξηγήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη – τουλάχιστον σε κεντρικό επίπεδο – για τα όσα έλεγε για το ΠΑΣΟΚ τον Δεκέμβριο του 2024, λίγες μέρες μετά την υπογραφή της στην ιδρυτική διακήρυξη του «Κινήματος για τη Δημοκρατία» του Στέφανου Κασσελάκη, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Τότε, ως καλεσμένη στον ΣΚΑΪ, κλήθηκε να σχολιάσει τη στάση των ανεξάρτητων βουλευτών Πέτρου Παππά, Ράνιας Θρασκιά και Γιάννη Σαρακιώτη μπροστά στο ενδεχόμενο να μετακομίσουν στο ΠΑΣΟΚ.

Η απάντησή της έχει ενδιαφέρον και τη θυμηθήκαμε τώρα για τους ευνόητους λόγους.

«Αυτό το καλαμπούρι με το ΠΑΣΟΚ πρέπει και λίγο να κοπεί, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε λωτοφάγοι. Και εν πάση περιπτώσει κάτι θυμόμαστε και εμείς που τους κουνήσαμε μαντίλι πριν από χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ καλό, χρυσό, όμως έχει τέσσερα ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να τοποθετείται γι’ αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς τέσσερις φορές τη μέρα λέμε «ήμαρτον».

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Έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2013-2014 και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη τη συγκυβέρνηση, έφτασε στο 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν Γραμματέας στο ΠΑΣΟΚ όταν συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία», είπε πει η Θεοδώρα Τζάκρη.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 02:59'' του βίντεο:

{https://youtu.be/gtfNwKL0r4c?si=3eyF7TXrf0P1S8xB&t=179}

Αν τελικά επιβεβαιωθεί το πολιτικό «φλερτ», θα αποδειχθεί ότι στην ελληνική πολιτική δεν χρειάζεται να δώσεις εξηγήσεις. Αρκεί να ξεχάσεις τι έλεγες. Οι λωτοφάγοι θα καταλάβουν.

Μ. Καλ.