Το θέμα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στα social media, και ιδιαίτερα στο TikTok.

Οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες, μετά από σωρεία καταγγελιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για περίεργες καταχωρίσεις στην εφαρμογή μεταπώλησης Vinted, οι οποίες εγείρουν ανησυχία για δραστηριοποίηση κυκλώματος εμπορίας παιδιών.

Η εισαγγελία της Ναντέρ, δυτικά του Παρισιού, επιβεβαίωσε στο AFP ότι έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση, αφού χρήστες του διαδικτύου σήμαναν συναγερμό για αγγελίες που θεωρήθηκαν εξαιρετικά ύποπτες.

Πιο συγκεκριμένα, οι αγγελίες αυτές αφορούσαν παιχνίδια ή αντικείμενα προφανώς χαμηλής αξίας, τα οποία όμως πωλούνταν σε αστρονομικές τιμές. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο ήταν ότι στις περιγραφές αναγράφονταν ηλικίες και μεγέθη που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε μικρά παιδιά.

Πολλές από τις διαφημίσεις έφεραν τετραψήφιες ή και πενταψήφιες τιμές, συνοδευόμενες από λεπτομέρειες για το ύψος, την ηλικία ή το μέγεθος των ρούχων ενός παιδιού.

Το θέμα πήρε τεράστιες διαστάσεις στα social media, και ιδιαίτερα στο TikTok. «Δείτε αυτό, υποτίθεται ότι είναι μια φιγούρα του Χάρι Πότερ με τιμή 30.000 ευρώ», ανέφερε ένας δημιουργός περιεχομένου σε βίντεο που συγκέντρωσε πάνω από 112.000 likes. Όπως εξήγησε, «η τιμή προκαλεί πολλά ερωτηματικά», όπως και οι λεπτομέρειες της περιγραφής: «ύψος 1,58 μ., 13 ετών». Κατά τον ίδιο, τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν σε «κωδικοποιημένο σύστημα για δραστηριότητες trafficking παιδιών».

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Η απάντηση της Vinted

Η Ύπατη Αρμοστής της Γαλλίας για την Παιδική Ηλικία, Σάρα Ελ Χαΐρι, δήλωσε ότι είχε ήδη αναφέρει επίσημα την «ύπαρξη λογαριασμών στο Vinted που είναι ύποπτοι για εμπλοκή σε trafficking». Μέχρι στιγμής, η εισαγγελία δεν έχει διευκρινίσει εάν κάποια από αυτές τις αναφορές έχει επαληθευτεί.

Από την πλευρά τους, αρκετοί πωλητές που στοχοποιήθηκαν από τους χρήστες δήλωσαν στο AFP ότι απλώς πουλούσαν κανονικά παιχνίδια.

Σε σχετική ερώτηση, η εταιρεία Vinted απάντησε ότι έλαβε γνώση για τις αγγελίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, σημειώνοντας ωστόσο πως «βάσει της δικής μας έρευνας, δεν έχουμε βρει κανένα στοιχείο που να συνδέει τις καταχωρίσεις αυτές με δραστηριότητες εμπορίας παιδιών».

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι «η ηλικία που αναγράφεται σε αυτές τις αγγελίες αναφέρεται στο ηλικιακό γκρουπ για το οποίο προορίζεται το παιχνίδι». Όσο για τις εξωφρενικές τιμές, η Vinted υποστήριξε ότι μπορεί να αντικατοπτρίζουν «είτε την πραγματική συλλεκτική αξία ενός αντικειμένου, είτε τακτικές διαπραγμάτευσης και πρόκλησης από την πλευρά των χρηστών».

Τέλος, η πλατφόρμα ξεκαθάρισε ότι δεν ανέχεται «κανένα ακατάλληλο περιεχόμενο», παρεμβαίνει αμέσως μόλις εντοπιστεί ύποπτη δραστηριότητα και συνεργάζεται στενά με τις αστυνομικές αρχές όπου κρίνεται απαραίτητο.