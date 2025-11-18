Πωλητές που ανέβαζαν φωτογραφίες με μαγιό ή εσώρουχα φαίνεται πως παρέπεμπαν σε πλατφόρμες για ενήλικες, όπως το OnlyFans.

Η πλατφόρμα μεταχειρισμένων ρούχων Vinted ερευνάται στη Γαλλία αφού εντοπίστηκε ότι ορισμένοι λογαριασμοί χρηστών κατηύθυναν επισκέπτες σε πορνογραφικό περιεχόμενο.

Η Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού της Γαλλίας, Σάρα Ελ-Αϊρί, δήλωσε ότι ζήτησε από την εποπτική αρχή Arcom να εξετάσει τις καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν πρώτα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η Vinted - η οποία έχει 23 εκατομμύρια χρήστες στη Γαλλία - δεν διαθέτει διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας, γεγονός που σημαίνει ότι παιδιά και έφηβοι θα μπορούσαν να έχουν εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό χωρίς να δηλώσουν ότι είναι άνω των 18.

Σε ανακοίνωση, η εταιρεία με έδρα τη Λιθουανία ανέφερε ότι έχει «μηδενική ανοχή σε ανεπιθύμητες επικοινωνίες σεξουαλικής φύσης ή την προώθηση σεξουαλικών υπηρεσιών»: «Όλο το ακατάλληλο και παράνομο περιεχόμενο αφαιρείται και, όπου χρειάζεται, λαμβάνουμε μέτρα κατά των χρηστών, συμπεριλαμβανομένου του οριστικού αποκλεισμού τους από τον ιστότοπό μας».

Η Vinted πρόσθεσε ότι αντιμετωπίζει την κατάσταση «πολύ σοβαρά».

Οι αναφορές εμφανίστηκαν αρχικά όταν διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι πωλητές που ανέβαζαν φωτογραφίες με μαγιό ή εσώρουχα παρέπεμπαν θεατές στις προσωπικές τους σελίδες σε πλατφόρμες για ενήλικες, όπως το OnlyFans.

«Οι θηρευτές χρησιμοποιούν την πώληση συνηθισμένων ειδών ρουχισμού για να κατευθύνουν ανθρώπους σε πορνογραφικούς ιστότοπους», δήλωσε η Ελ-Αϊρί.

Η Γαλλία έχει εκδώσει πρόσφατα προειδοποιήσεις και σε άλλες παγκόσμιες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, μεταξύ των οποίων η Shein - με έδρα τη Σιγκαπούρη - αφού προϊόντα όπως κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά εμφανίστηκαν στις λίστες των προϊόντων τους.

Γάλλοι αξιωματούχοι λένε ότι η υπόθεση κατά της Shein αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας σε μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που κατηγορούνται ότι επιτρέπουν την πώληση παράνομων προϊόντων στο διαδίκτυο.

Οι εισαγγελείς του Παρισιού εξετάζουν εάν οι Shein, AliExpress, Temu και Wish παραβίασαν νόμους σχετικά με βίαιο, πορνογραφικό ή «εξευτελιστικό» περιεχόμενο προσβάσιμο σε ανηλίκους.

Η Shein και η AliExpress ερευνούνται επίσης ειδικά για την διάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Οι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στο παρισινό Office des Mineurs, που χειρίζεται αδικήματα σχετικά με την προστασία των παιδιών.

Η Shein έχει ήδη απαγορεύσει την πώληση όλων των sex dolls στην πλατφόρμα της παγκοσμίως και δηλώνει ότι αποκλείει μόνιμα λογαριασμούς πωλητών που συνδέονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η γαλλική υπηρεσία προστασίας καταναλωτών, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτών και Καταπολέμησης Απάτης, ανέφερε ότι οι περιγραφές των προϊόντων «δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ως προς τον παιδοπορνογραφικό χαρακτήρα τους».