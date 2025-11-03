Η γαλλική υπηρεσία προστασίας καταναλωτών κατήγγειλε την Shein καθώς βρέθηκε να πουλά «κούκλες του σεξ με παιδική εμφάνιση», λίγες ημέρες πριν ανοίξει το πρώτο μόνιμο φυσικό της κατάστημα παγκοσμίως.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι θα μπορούσε να απαγορεύσει στη Shein να πουλά τα προϊόντα της στην χώρα, έπειτα από καταγγελία υπηρεσίας προστασίας των καταναλωτών πως η κινεζική πλατφόρμα fast fashion πουλά «κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά».

«Για τρομοκρατικές ενέργειες, διακίνηση ναρκωτικών και παιδική πορνογραφία, η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απαγόρευση πρόσβασης στην αγορά της Γαλλίας», δήλωσε ο Ρολάν Λεσκύρ. «Αυτά τα φρικτά αντικείμενα είναι παράνομα».

Το Σαββατοκύριακο, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου Απάτης (DGCCRF) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστήριξε ότι «διαπίστωσε πως ο ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου SHEIN πουλούσε κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά». «Η περιγραφή και η κατηγοριοποίησή τους στον ιστότοπο αφήνουν ελάχιστες αμφιβολίες ως προς τον παιδοπορνογραφικό χαρακτήρα του περιεχομένου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Λεσκύρ δήλωσε ότι έχει υποβάλει νομική αναφορά για το ζήτημα αυτό και ζήτησε από τη γαλλική ψηφιακή ρυθμιστική αρχή Arcom, η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση «πολύ μεγάλων» πλατφορμών όπως η Shein, να εξετάσει την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Shein στο BBC, «τα επίμαχα προϊόντα αφαιρέθηκαν αμέσως μόλις ενημερωθήκαμε για αυτά τα σοβαρά ζητήματα», ενώ η ομάδα της «διερευνά πώς αυτές οι καταχωρίσεις κατάφεραν να παρακάμψουν τα μέτρα ελέγχου μας».

Η Shein πραγματοποιεί επίσης «μια ολοκληρωμένη επανεξέταση, προκειμένου να εντοπίσει και να αφαιρέσει τυχόν παρόμοια αντικείμενα που ενδέχεται να έχουν καταχωρηθεί στην αγορά μας από άλλους προμηθευτές».

Η είδηση έρχεται λίγες μόλις ημέρες πριν η Shein ανοίξει το πρώτο μόνιμο φυσικό της κατάστημα παγκοσμίως - σε ένα πολυκατάστημα στο Παρίσι.

Η απόφαση να επιτραπεί στη Shein να ανοίξει στο BHV Marais, ένα κατάστημα στην πρωτεύουσα της Γαλλίας με ιστορία που χρονολογείται από το 1856, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ η εταιρεία έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για τις εργασιακές της πρακτικές και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

