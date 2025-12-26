Όσοι σχεδιάζουν ταξίδια θα χρειαστεί να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους και να αναζητήσουν εναλλακτικές επιλογές.

Το 2026 δεν θα είναι μια συνηθισμένη χρονιά για τους ταξιδιώτες. Πολλά γνωστά μουσεία, ιστορικοί χώροι και δημοφιλή αξιοθέατα σε όλο τον κόσμο θα παραμείνουν κλειστά, είτε λόγω ανακαινίσεων, είτε εξαιτίας φυσικών καταστροφών ή μεγάλων αλλαγών.

Στην Ευρώπη, το πιο ηχηρό «λουκέτο» αφορά το Centre Pompidou στο Παρίσι. Το εμβληματικό μουσείο σύγχρονης τέχνης έχει κλείσει για εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, με στόχο να βελτιωθούν οι υποδομές και η προσβασιμότητα. Η επαναλειτουργία του δεν αναμένεται πριν από το 2030, αφήνοντας για αρκετά χρόνια ένα κενό στην πολιτιστική ζωή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ωστόσο, οι φίλοι της σύγχρονης τέχνης μπορούν να στραφούν στο νέο πολιτιστικό κέντρο KANAL στις Βρυξέλλες, το οποίο ανοίγει το 2026.

Επίσης στη Γαλλία, το περίφημο Bayeux Tapestry δεν θα είναι προσβάσιμο το 2026. Το μουσείο που το φιλοξενεί στην πόλη Μπαγιέ ανακαινίζεται και επεκτείνεται, με προγραμματισμένη επαναλειτουργία το 2027. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά εκθέματα της Ευρώπης, που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας τον 11ο αιώνα.

Στο ίδιο πνεύμα, οι Paris Catacombs, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και δημοφιλή αξιοθέατα του Παρισιού, βρίσκονται σε εργασίες συντήρησης. Αν και υπάρχει πρόβλεψη να ανοίξουν μέσα στο 2026, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για τους επισκέπτες. Εναλλακτικά, όσοι ενδιαφέρονται για παρόμοιους χώρους μπορούν να επισκεφθούν το Sedlec Ossuary στην Τσεχία.

Περνώντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αλλαγές αφορούν τόσο τον πολιτισμό όσο και την ψυχαγωγία. Στο Walt Disney World, η περιοχή Rivers of America, που περιλάμβανε το Tom Sawyer Island, έχει κλείσει για να μετατραπεί σε νέα θεματική ενότητα βασισμένη στην κινηματογραφική σειρά «Cars». Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στη μεγαλύτερη επέκταση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο πάρκο.

Στη Νέα Υόρκη, το ιστορικό φεμινιστικό βιβλιοπωλείο Bluestockings έκλεισε οριστικά, μην μπορώντας να αντεπεξέλθει στο αυξημένο κόστος ενοικίων. Παράλληλα, η ταράτσα του Metropolitan Museum of Art παραμένει κλειστή, καθώς αποτελεί μέρος ενός μεγάλου έργου αναβάθμισης που θα ολοκληρωθεί το 2030.