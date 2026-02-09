Μέσω έκτακτου διαγωνισμού γραπτού διαγωνισμού της ΕΣΔΙ.

Μέχρι την Τετάρτη έχουν διορία οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτησή τους τις μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια της χώρας μέσω έκτακτου γραπτού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων (ΕΣΔΙ).

Η προκήρυξη για τους 159 μόνιμους γραμματείς αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου σχεδίου στελέχωσης της Δικαιοσύνης με μόνιμο προσωπικό.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε υποψηφίους από διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα - είτε κατέχουν απολυτήριο λυκείου, είτε πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ - με στόχο την ευρεία συμμετοχή υποψηφίων από όλη την Ελλάδα.

Οι τίτλοι που απαιτούνται ανά κατηγορία:

Για ΠΕ Γραμματέων απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακού Τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

Για ΤΕ Γραμματέων απαιτείται πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Για ΔΕ Γραμματέων αρκεί απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος.

Δεν ισχύουν όρια ηλικίας για τη συμμετοχή, γεγονός που διευρύνει την πρόσβαση σε πολυάριθμες κοινωνικές ομάδες.

Πέρα από τον βασικό τίτλο σπουδών, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ, σε επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και χρήση διαδικτύου.

Γνώση ξένης γλώσσας (σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά): - πολύ καλή γνώση για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ - καλή γνώση για την κατηγορία ΔΕ

Η διαδικασία επιλογής - Πώς θα γίνουν οι εξετάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε βασικά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της θέσης.

Οι 159 θέσεις αποτελούν την πρώτη από δύο φάσεις για την κάλυψη συνολικά 337 μόνιμων θέσεων γραμματέων στα δικαστήρια.

Ο δεύτερος διαγωνισμός, με επιπλέον 178 θέσεις, αναμένεται να διεξαχθεί στο τέλος της άνοιξης του 2026 και θα καλύψει περισσότερες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.