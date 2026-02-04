Σήμερα αναλύουμε τα κρίσιμα άρθρα 1 έως 19 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/2022), εστιάζοντας στα βασικά σημεία, διευκολύνοντας έτσι την αποστήθιση και την κατανόηση των διατάξεων αυτών.

Άρθρα 1-2 (έκταση εφαρμογής, ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων)

Άρθρο 1 (έκταση εφαρμογής)

Οι διατάξεις του Κώδικα εφαρμόζονται:

Άρθρο 2 (ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων)

Συνοπτικά:

Ποιος αποφασίζει; Προεδρικό Διάταγμα

Ποιος γνωμοδοτεί; Ολομέλεια Άρειου Πάγου ή ΣτΕ, +Εφετείο, αν πρόκειται για πρωτοδικείο

Τι ρυθμίζει η απόφαση; Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, έδρα, περιφέρεια, τηλεματική λειτουργία

Αν δεν υπάρχει έδρα; Ορίζεται μεταβατική έδρα (προσωρινά)

Αν ούτε αυτό βολεύει; Η υπόθεση πάει στην κύρια έδρα (εξαίρεση)

Αλλάζει η αρμοδιότητα; Όχι, ποτέ

Άρθρα 3-13 (οργανικές θέσεις και συγκρότηση δικαστηρίων)

Άρθρο 3 (αριθμός και κατανομή οργανικών θέσεων)

Τι πρέπει να θυμόμαστε:

Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση τον αριθμό υποθέσεων και τη δικαστηριακή κίνηση

Η κατανομή για δικαστικούς λειτουργούς γίνεται με προεδρικό διάταγμα

Η κατανομή για δικαστικούς υπαλλήλους γίνεται με απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης

Αν συγχωνευθούν δικαστήρια οι οργανικές θέσεις ανακατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες

Οι οργανικές θέσεις των πρωτοδικών γενικής επετηρίδας και των δικαστικών λειτουργών ειδικής επετηρίδας είναι ενιαίες

Άρθρο 4 (συγκρότηση των δικαστηρίων τμήματα)

Τι πρέπει να θυμόσαστε:

Η συγκρότηση των δικαστηρίων εξαρτάται από αν είναι μονομελή ή πολυμελή και από τον βαθμό των δικαστών (πρωτοδίκες – εφέτες)

Μονομελή δικαστήρια συγκροτούνται από έναν πρόεδρο ή δικαστή

Τριμελή δικαστήρια συγκροτούνται από πρόεδρο και δύο δικαστές

Μικτά ορκωτά συγκροτούνται από 3 δικαστές και 4 ενόρκους

Τα δικαστήρια ανηλίκων έχουν υποχρεωτική παρουσία εισαγγελέα

Στα πολυμελή δικαστήρια προεδρεύει ο ανώτερος ή αν δεν υπάρχει ο αρχαιότερος δικαστής

Στα ποινικά δικαστήρια ο εισαγγελέας παρίσταται υποχρεωτικά

Στα πολιτικά δικαστήρια ο εισαγγελέας παρίσταται μόνο όπου προβλέπεται

Τα δικαστήρια μπορούν να διαιρούνται σε τμήματα, αν επαρκεί το προσωπικό

Μπορούν να συσταθούν ειδικά τμήματα σε πολιτικά (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και σε διοικητικά δικαστήρια με δικαστές εξειδίκευσης και τριετή θητεία

Άρθρο 5 (αναπλήρωση δικαστών)

Τι πρέπει να θυμόσαστε:

Αν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται δικαστές, αναπληρώνονται

Η αναπλήρωση γίνεται κατά σειρά αρχαιότητας, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς

Στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια ανώτεροι δικαστές αναπληρώνονται από κατώτερους του ίδιου δικαστηρίου, σε πολυμελή/τριμελή μπορεί να αναπληρώσει δικαστής γενικής ή ειδικής επετηρίδας ή πάρεδρος (σε έναν μόνο)

Στα διοικητικά δικαστήρια ο πρόεδρος από άλλον δικαστή του ίδιου δικαστηρίου, ο εφέτης από άλλον εφέτη, ένας πρωτοδίκης από πάρεδρο

Οι αναπληρωτές ορίζονται με πράξη του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο και ειδικά για πολυμελή/τριμελή/ΜΟΔ από τον διευθύνοντα το πρωτοδικείο της έδρας

Άρθρο 6 (αδυναμία συγκρότησης δικαστηρίων)

Τι πρέπει να θυμόσαστε:

Αν δεν μπορεί να συγκροτηθεί δικαστήριο, καλύπτεται με μετακίνηση δικαστών από άλλα δικαστήρια

Για πρωτοδικείο/πλημμελειοδικείο/δικαστήριο ανηλίκων/ΜΟΔ: ο διευθύνων το εφετείο στέλνει πρωτοδίκες από την περιφέρειά του

Για ορισμένα εφετεία και ΜΟΕ αναπλήρωση γίνεται με εφέτες από συγκεκριμένα μεγάλα εφετεία (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών)

Αν υπάρχει αδυναμία στον εισαγγελέα ο διευθύνων την εισαγγελία εφετών ορίζει αντεισαγγελέα ή εισαγγελέα, ανάλογα με το δικαστήριο

Για διοικητικά δικαστήρια αναπλήρωση γίνεται από άλλο διοικητικό δικαστήριο της ίδιας εφετειακής περιφέρειας, ορισμός από Γενικό Επίτροπο για εφέτες ή από διευθύνοντα το εφετείο για πρωτοδίκες ή παρέδρους

Αν ούτε έτσι συγκροτείται τότε εφαρμόζονται οι δικονομικές διατάξεις παραπομπής σε άλλο ισόβαθμο δικαστήριο

Αν η δίκη αναμένεται μακρά μπορεί να οριστεί συμπαρεδρεύων δικαστής, συμμετέχει στη διαδικασία, όχι στη διάσκεψη, εκτός αν αντικαταστήσει μέλος, το ίδιο ισχύει αναλόγως και για τον εισαγγελέα

Άρθρο 8 (γραμματέας δικαστηρίου)

Τι πρέπει να θυμόσαστε:

Για τη νόμιμη συγκρότηση του δικαστηρίου απαιτείται παρουσία γραμματέα

Αν ο γραμματέας (και ο αναπληρωτής του) απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 11

Ο γραμματέας δεν μετέχει στις διασκέψεις του δικαστηρίου εκτός αν ο νόμος το προβλέπει ή αν το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρουσία του

Άρθρο 9 (κωλύματα παραγόντων της δίκης)

Τι πρέπει να θυμόσαστε:

Δεν επιτρέπεται σύμπραξη στην ίδια διαδικαστική πράξη αν τα πρόσωπα είναι σύζυγοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης και συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας έως γ βαθμό

Ισχύει για δικαστικούς λειτουργούς, ενόρκους, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους

Για τους δικηγόρους, η απαγόρευση ισχύει και όταν εκπροσωπούν αντίδικα μέρη

Υποχρέωση δήλωσης του κωλύματος στον δικαστή/πρόεδρο/εισαγγελέα

Η αποσιώπηση είναι πειθαρχικό αδίκημα, δεν ακυρώνει τη διαδικαστική πράξη (εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά)

Άρθρο 10 (σχέση δικαστικών και αστυνομικών αρχών)

Τι πρέπει να θυμόσαστε:

Η αστυνομία υποχρεούται να εκτελεί άμεσα χωρίς δικαιολογίες τις παραγγελίες των δικαστικών αρχών

Υποχρεούται επίσης να διευκολύνει τους δικηγόρους στο έργο τους

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υποχρέωση συνδρομής έχουν και οι ένοπλες δυνάμεις

Αν αστυνομικό όργανο παραβεί υπαίτια την υποχρέωση εκτέλεσης παραγγελίας διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα

Τις ανακριτικές πράξεις και την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου υπηρεσίας

Την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν: πλημμελειοδικείο (α’ βαθμός), εφετείο (β’ βαθμός)

Την εκτέλεση της απόφασης επιμελείται ο εισαγγελέας του συμβουλίου

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων

Άρθρο 11 (Γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών)

Τι πρέπει να θυμόσαστε:

Σε κάθε δικαστήριο και εισαγγελία υπάρχει γραμματεία, ως ενιαία οργανική μονάδα

Όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι ανήκουν στη γραμματεία

Τη γραμματεία διευθύνει και εποπτεύει ο δικαστής ή ο εισαγγελέας

Ο προϊστάμενος γραμματείας (δικαστικός υπάλληλος): συντάσσει πρακτικά, εκδίδει αντίγραφα και πιστοποιητικά, τηρεί βιβλία και αρχείο

Σε αμφιβολία για έγγραφα αποφασίζει ο δικαστής /εισαγγελέας

Αν λείπει γραμματέας ορίζεται αναπληρωτής (ακόμη και από ανώτερο δικαστήριο)

Σε απεργία παρέχεται ελάχιστο προσωπικό για επείγουσες υποθέσεις

Οι έμμισθοι επιμελητές φροντίζουν για ευταξία και επιδόσεις

Άρθρο 12 (δικαστικό έτος θερινά τμήματα)

Άρθρο 13 (αρχείο δικαστηρίου)

Τι πρέπει να θυμόσαστε:

Στο αρχείο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας φυλάσσονται αποφάσεις, πρακτικά, βιβλία, δικογραφίες, πειστήρια, κάθε υπηρεσιακό έγγραφο (είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή)

Αν καταργηθεί δικαστήριο ή εισαγγελία: το αρχείο δεν καταστρέφεται, μεταφέρεται στο δικαστήριο/εισαγγελία που έχει τοπική αρμοδιότητα στην ίδια περιοχή

Ειδικά για καταργούμενα ειρηνοδικεία: το αρχείο μεταφέρεται στο πρωτοδικείο της έδρας ή σε παράλληλη/περιφερειακή έδρα πρωτοδικείου

Με προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται η τήρηση και η οργάνωση των αρχείων, η εκποίηση ή καταστροφή εγγράφων (μόνο αν δεν έχουν υπηρεσιακή ή ιστορική αξία) και η ανασύσταση αρχείων, δικογραφιών, πρακτικών, αποφάσεων που χάθηκαν ή καταστράφηκαν

Με απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται ποια βιβλία τηρούνται αν είναι έντυπα ή ηλεκτρονικά το περιεχόμενό τους

Τα έντυπα βιβλία αριθμούνται, μονογράφονται κατά φύλλο, σφραγίζονται και υπογράφονται από τον προϊστάμενο της γραμματείας

Άρθρα 14-16 (δικαστικά συμβούλια και ολομέλειες)

Άρθρο 14 (δικαστικά συμβούλια)

Τι πρέπει να θυμόσαστε:

Τα δικαστικά συμβούλια συγκροτούνται όπως τα αντίστοιχα δικαστήρια (ίδια σύνθεση, ίδιος αριθμός δικαστών)

Ισχύει για: πρωτοδικείο και πλημμελειοδικείο, διοικητικό πρωτοδικείο, εφετείο, διοικητικό εφετείο, Άρειο Πάγο

Ειδικά για τον Άρειο Πάγο το συμβούλιο του άρθρου 529 ΚΠΔ συγκροτείται από πρόεδρο Άρειου Πάγου και 2 αρεοπαγίτες

Στα δικαστικά συμβούλια παρίσταται εισαγγελέας μόνο όπου ο νόμος το προβλέπει, ο οποίος αναπτύσσει την πρότασή του και αποχωρεί (δεν μετέχει στη διάσκεψη)

Άρθρο 15 (ολομέλεια δικαστηρίου)

Τι πρέπει να θυμόσαστε:

Η Ολομέλεια αποτελείται από όλους τους δικαστές και δικαστικούς παρέδρους του δικαστηρίου

Προεδρεύει ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου ή ο διευθύνων δικαστής

Ο εισαγγελέας παρίσταται, μιλά και αποχωρεί πριν την ψηφοφορία

Την ολομέλεια συγκαλεί ο διευθύνων του δικαστηρίου

Η σύγκληση είναι υποχρεωτική εντός 15 ημερών όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών (ή 20 αν είναι πάνω από 60), το ζητήσει ο εισαγγελέας/γενικός επίτροπος, ασκηθεί προσφυγή κατά πράξης του διευθύνοντος, το ζητήσει δικηγορικός σύλλογος (ο εκπρόσωπος μιλά και αποχωρεί), το ζητήσει ο προϊστάμενος γραμματείας μετά από απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης

Η ολομέλεια έχει απαρτία με πάνω από τα μισά μέλη (ελάχιστο 3), αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία, οι αποφάσεις της υπερισχύουν άλλων οργάνων

Αρμοδιότητες ολομέλειας: κανονισμός του δικαστηρίου, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, θερινά τμήματα, γνωμοδοτήσεις όπου προβλέπεται

Μπορεί να συνεδριάζει για ανταλλαγή απόψεων χωρίς δεσμευτικό αποτέλεσμα

Ορίζει εκπρόσωπο τύπου (ανά τριετία) στα μεγάλα δικαστήρια

Οι συνεδριάσεις δεν είναι δημόσιες

Άρθρο 16 (ολομέλεια εισαγγελίας)

Τι πρέπει να θυμόσαστε:

Η ολομέλεια εισαγγελίας συγκροτείται όταν υπηρετούν τουλάχιστον 5 εισαγγελικοί λειτουργοί

Αποτελείται από εισαγγελείς, αντεισαγγελείς και παρέδρους

Τη συγκαλεί και προεδρεύει ο διευθύνων την εισαγγελία

Η σύγκληση είναι υποχρεωτική εντός 15 ημερών όταν ζητηθεί: από 2/5 των εισαγγελικών λειτουργών, από πρόεδρο δικαστηρίου ή τριμελούς συμβουλίου (για θέματα οργάνωσης), από δικηγορικό σύλλογο (ο εκπρόσωπος μιλά και αποχωρεί), από προϊστάμενο γραμματείας μετά από απόφαση υπηρεσιακής συνέλευσης

Έχει απαρτία με πάνω από τα μισά μέλη (ελάχιστο 3)

Απαρτία στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου με τουλάχιστον 15 μέλη

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, υπερισχύουν άλλων οργάνων σε περισσότερες γνώμες

Αρμοδιότητες ολομέλειας: κανονισμός εισαγγελίας, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, θερινά τμήματα, αποφάσεις/γνωμοδοτήσεις όπου προβλέπεται

Μπορεί να συνεδριάζει για ανταλλαγή απόψεων

Ορίζει εκπρόσωπο τύπου ανά 3ετία (στα μεγάλα δικαστήρια)

Άρθρα 17-19 (διεύθυνση δικαστηρίων και εισαγγελιών)

Άρθρο 17 (διεύθυνση δικαστηρίων)

Άρθρο 18 (διεύθυνση εισαγγελιών)

Τι πρέπει να θυμόσαστε:

Την εισαγγελία τη διευθύνει ο εισαγγελέας

Αν υπάρχουν περισσότεροι εισαγγελείς, αναλαμβάνει ο αρχαιότερος, αρκεί να μην έχει κώλυμα

Ο διευθύνων στην έδρα του πρωτοδικείου ορίζει ποιος εισαγγελέας θα πάει στην παράλληλη έδρα και τι δουλειά θα κάνει

Ο διευθύνων εισαγγελέας κάνει πρακτικά ό,τι κάνει και ο πρόεδρος δικαστηρίου (οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός)

Εκλογή γίνεται στις πολύ μεγάλες εισαγγελίες: Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια κάθε 2 χρόνια, το 3 ο Σάββατο Σεπτεμβρίου στις 11:00, υποψήφιοι είναι οι αρχαιότεροι εισαγγελείς, όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους, γίνεται διευθύνων, αν ισοψηφήσουν τότε κλήρωση

Η θητεία είναι για δύο χρόνια (1 η Οκτωβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου)

Δεν μπορεί να επανεκλεγεί το ίδιο άτομο στον ίδιο βαθμό (εξαίρεση αποτελεί αν η πρώτη θητεία κράτησε λιγότερο από 1 χρόνο)

Ο διευθύνων δεν μετατίθεται, αν προαχθεί, μένει μέχρι να τελειώσει η θητεία

Αν τιμωρηθεί σοβαρά πειθαρχικά χάνει τη θέση, αν λείπει προσωπικά τον καλύπτει ο αναπληρωτής, αν παραιτηθεί ή φύγει τότε νέα εκλογή μέσα σε έναν μήνα

Ο διευθύνων δεν μπορεί να είναι μέλος ΔΣ δικαστικών ενώσεων

Δεν μπορεί να είναι διευθύνων όποιος έχει σοβαρή πειθαρχική ποινή, έχει ποινική δίωξη για αδίκημα με δόλο, έχει κριθεί μη προακτέος

Ακόμα και όπου δεν γίνεται εκλογή, αν κάποιος έχει κώλυμα δεν μπορεί να διευθύνει

Άρθρο 19 (κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας)

Τι πρέπει να θυμόσαστε: