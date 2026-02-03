Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα επίμαχα σκευάσματα.

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των προϊόντων FOR X5 COFFEE PREMIUM HERBAL POWDER, FOR X5 MAGIC MIXED HERBAL POWDER, OZLEX TEA. Τα ανωτέρω σκευάσματα είναι πιθανόν να έχουν διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι δραστικές ουσίες των σκευασμάτων που συνδέονται με ανεπιθύμητες ενέργειες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, τα προϊόντα FOR X5 COFFEE PREMIUM HERBAL POWDER, OZLEX TEA περιέχουν τις φαρμακευτικές δραστικές ουσίες σιβουτραμίνη (sibutramine) και σιλδεναφίλη (sildenafil) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία τους και μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το προϊόν FOR X5 MAGIC MIXED HERBAL POWDER περιέχει τις φαρμακευτικές δραστικές ουσίες κυπροεπταδίνη (cyproheptadine) και δεξαμεθαζόνη (dexamethasone) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του και μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την υγεία του χρήστη.

H ουσία σιλδεναφίλη αποτελεί δραστική ουσία, η παρουσία της δεν δικαιολογείται σε τρόφιμα, ενώ συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας και ανακλήθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων με αυτή τη δραστική.

Η κυπροεπταδίνη είναι μια ισχυρή αντισταμινική ουσία, ένας ανταγωνιστής της σεροτονίνης και της ισταμίνης, και χρησιμοποιείται για τις αντικνησμώδεις και αντιαλλεργικές ιδιότητές της, καθώς και ως διεγερτικό της όρεξης. Ωστόσο, όσοι θέλουν να αποκτήσουν αύξηση σωματικού βάρους και όγκου την λαμβάνουν ανεξέλεγκτα, και μπορεί να αποβεί πολύ επικίνδυνη και να οδηγήσει σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες με κίνδυνο για την υγεία τους.

Η δεξαμεθαζόνη συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες και, σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα, καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών.