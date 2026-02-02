Ο λόγος που ο ΕΟΦ προχώρησε σε ανάκληση τριών επίμαχων παρτίδων.

Ο ΕΟΦ, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει για την ανάκληση όλων των παρτίδων των κωδικών 582, 597, 800 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος «MEDIHONEY BARRIER AND DERMA NON-STERILE CREAMS» λόγω ανεπαρκών διαδικασιών καλής παραγωγής σε σχέση με τα μη αποστειρωμένα προϊόντα κρέμες προστασίας και δερματικές κρέμες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η απόφαση εκδόθηκε με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της εταιρείας INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES, FRANCE, σε συνέχεια προηγούμενης ανάκλησης για τα αποστειρωμένα προϊόντα και στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία ΜΠΑΚΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.



Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.