Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, να υπογραμμίζει ότι η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της σταθεροποίησης του πληθωρισμού στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τις προοπτικές.

Η ίδια προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επιβαρύνει σημαντικά το οικονομικό περιβάλλον, αυξάνοντας τους κινδύνους τόσο για αναζωπύρωση του πληθωρισμού όσο και για επιβράδυνση της ανάπτυξης. Όπως σημείωσε, οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές, κυρίως μέσω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, η οποία αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό.

Σε ό,τι αφορά τις μεσοπρόθεσμες εξελίξεις, η Λαγκάρντ επεσήμανε ότι αυτές θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της σύρραξης, καθώς και από το πώς οι ενεργειακές τιμές θα μετακυλιστούν στις τιμές καταναλωτή. Παρά το δυσμενές περιβάλλον, υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε θέση να διαχειριστεί την αβεβαιότητα, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός κινείται ήδη κοντά στον στόχο, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες παραμένουν σταθερές και η οικονομία της ευρωζώνης εμφανίζει ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, η ΕΚΤ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, ενσωματώνοντας στοιχεία έως τις 11 Μαρτίου. Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,6% το 2026, να υποχωρήσει στο 2% το 2027 και να κινηθεί στο 2,1% το 2028, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων ενέργειας και τροφίμων, προβλέπεται στο 2,3% το 2026, στο 2,2% το 2027 και στο 2,1% το 2028.

Στην ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι η αυξημένη γεωπολιτική ένταση εντείνει την αβεβαιότητα, δημιουργώντας ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς για την ανάπτυξη. Τονίζεται, ωστόσο, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τα εισερχόμενα στοιχεία και να λαμβάνει αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διατηρώντας ευελιξία απέναντι στις εξελίξεις.