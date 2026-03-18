Ο Νίκος Φαραντούρης υποστήριξε ότι η αύξηση των επιτοκίων θα είναι επιζήμια για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την πρόεδρό της Κριστίν Λαγκάρντ πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, από τις Βρυξέλλες και στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάλεσε την ηγεσία της ΕΚΤ να αποφύγει προς το παρόν μια τέτοια απόφαση, εκτιμώντας ότι θα ήταν πρόωρη και δυνητικά επιζήμια για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο κ. Φαραντούρης υποστήριξε ότι οι σκέψεις για αύξηση των επιτοκίων συνδέονται με τον φόβο ανόδου του πληθωρισμού, κυρίως λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ανόδου των τιμών ενέργειας, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ωστόσο, όπως σημείωσε, όταν ο πληθωρισμός τροφοδοτείται κυρίως από εξωγενείς παράγοντες όπως το ενεργειακό κόστος και όχι από υπερβάλλουσα ζήτηση, η αύξηση των επιτοκίων δεν αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο αντιμετώπισής του.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε άμεσες κοινωνικές επιπτώσεις, επιβαρύνοντας κυρίως τους δανειολήπτες, ιδίως όσους έχουν στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Αντίθετα, όπως ανέφερε, οι τράπεζες αναμένεται να ωφεληθούν περαιτέρω, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου η διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων παραμένει ήδη υψηλή.

Ο ευρωβουλευτής επεσήμανε επίσης ότι μια αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να εντείνει τις υφεσιακές πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, σε μια περίοδο που η ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη.

Καταλήγοντας, ο κ. Φαραντούρης απηύθυνε σαφή έκκληση προς την πρόεδρο της ΕΚΤ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι οι παρούσες συνθήκες δεν δικαιολογούν μια τέτοια νομισματική σύσφιξη.

