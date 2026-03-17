Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον Ιούνιο σε νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου Μνημονίου ύψους 7 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), Δημήτρης Τσάκωνας, στο ετήσιο συνέδριο της Euronext στο Παρίσι.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο για την πλήρη εξόφληση των δανείων του Greek Loan Facility (GLF) έως το 2031, δηλαδή μία δεκαετία νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Με τα ταμειακά διαθέσιμα να διαμορφώνονται κοντά στα 40 δισ. ευρώ, το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, επιτρέποντας την επιτάχυνση της αποπληρωμής υποχρεώσεων που κανονικά ωριμάζουν την περίοδο 2033–2041.

Τα 7 δισ. ευρώ που θα καταβληθούν εφέτος θα προέλθουν και από την αξιοποίηση του λεγόμενου «σκληρού μαξιλαριού» του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ύψους 15,7 δισ. ευρώ, το οποίο είχε δημιουργηθεί το 2018 και άρχισε να χρησιμοποιείται από το 2024. Με την κίνηση αυτή, το συγκεκριμένο αποθεματικό ουσιαστικά εξαντλείται.

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει ήδη αποπληρώσει 26,6 δισ. ευρώ από τα συνολικά 52,9 δισ. ευρώ των δανείων του πρώτου Μνημονίου, με το υπόλοιπο να ανέρχεται σε 26,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο τέλος του 2026 το ποσό αυτό θα έχει περιοριστεί στα περίπου 19 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να εξοφληθούν πρόωρα με ετήσιες καταβολές της τάξης των 5 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

H παρουσία του κ. Τσάκωνα την γαλλική πρωτεύουσα δεν θα περιοριστεί μόνο στη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και σειρά άλλων σημαντικών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, ο κ. Τσάκωνας θα συμμετάσχει ως ομιλητής και στο European Sovereign, Supranational and Agency Forum – Spring, που διοργανώνει το OMFIF’s Sovereign Debt Institute στις 19 Μαρτίου. Παράλληλα, θα λάβει μέρος και στο Bank of America Global Investor Summit, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι αύριο και μεθαύριο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.