Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από έναν ειδικό λογαριασμό αποθέματος ρευστότητας, για την πραγματοποίηση αυτής της πρόωρης αποπληρωμής.

Την έγκρισή τους έδωσαν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,29 δισ. ευρώ από την ελληνική κυβέρνηση. Τα δάνεια αυτά αποτελούν μέρος της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF), συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, η οποία είχε χορηγηθεί στην Ελλάδα από 14 χώρες της Ευρωζώνης στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης του 2010.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα διοικητικά συμβούλια του ESM και του EFSF αποφάσισαν να παραιτηθούν από την υποχρέωση αναλογικής αποπληρωμής των δανείων τους, η οποία κανονικά ενεργοποιείται όταν η Ελλάδα αποπληρώνει νωρίτερα δάνεια προς άλλους επίσημους πιστωτές, όπως οι χώρες του GLF. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο του ESM ενέκρινε τη χρήση κεφαλαίων από ειδικό λογαριασμό ρευστότητας που είχε δημιουργηθεί στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, επιτρέποντας έτσι τη διενέργεια της πρόωρης αποπληρωμής χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Βάσει των δανειακών συμβάσεων με την Ελλάδα, κάθε πρόωρη αποπληρωμή προς τρίτους θα απαιτούσε αντίστοιχη αποπληρωμή προς τον ESM και το EFSF. Η απόφαση των δύο οργανισμών να χορηγήσουν εξαίρεση απαλλάσσει τη χώρα από αυτή την υποχρέωση, διευκολύνοντας την αναδιάρθρωση του χρέους και τη μείωση των μελλοντικών επιβαρύνσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ESM και του EFSF, Πιερ Γκραμένγκα, χαιρέτισε την ελληνική πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αποπληρωμή του GLF αποτελεί ακόμη ένα θετικό μήνυμα προς τις αγορές, αντανακλώντας τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του χρέους της. Τόνισε επίσης ότι οι δύο οργανισμοί παραμένουν αρωγοί στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Η απόφαση για την εξαίρεση και τη χρήση του αποθέματος ρευστότητας ελήφθη κατόπιν επίσημου αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ζήτησε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων του GLF που λήγουν το 2033 και το 2041, συνολικού ύψους 5,29 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι από το αρχικό πακέτο δανείων GLF ύψους 52,9 δισ. ευρώ, παραμένουν ανεξόφλητα 31,6 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα έχει ήδη ολοκληρώσει, δύο χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, την αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την τελευταία πρόωρη δόση να καταβάλλεται το 2024. Η νέα κίνηση προς τους Ευρωπαίους δανειστές της επιβεβαιώνει την πορεία εξυγίανσης και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας στη μεταμνημονιακή εποχή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση ΕΔΩ