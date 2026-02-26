Την μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψε η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις.

Αρνητική ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης τον Ιανουάριο του 2026, καθώς διαμορφώθηκε στα -2,46 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 4,49 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει σημαντική επιδείνωση σε μηνιαία βάση, τόσο στη χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, στον ιδιωτικό τομέα, η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση παρουσίασε επίσης αρνητική εικόνα. Η μηνιαία καθαρή ροή διαμορφώθηκε στα -2,14 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3,88 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής υποχώρησε στο 7,6% από 7,9%.

Η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση. Τον Ιανουάριο του 2026, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 1,98 δισ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 3,67 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 10,3% από 10,7%. Ειδικότερα, στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής υποχώρησε στο 10,9% από 11,3%, με τη μηνιαία καθαρή ροή να διαμορφώνεται στα -1,21 δισ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 3,30 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αρνητική ήταν και η εικόνα στη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 4,6% από 6,6% και η μηνιαία καθαρή ροή διαμορφώθηκε στα -761 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 373 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Αρνητική παρέμεινε και η χρηματοδότηση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, με τη μηνιαία καθαρή ροή να ανέρχεται σε -116 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, έναντι θετικής ροής 87 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους επιδεινώθηκε περαιτέρω, διαμορφούμενος στο -1,6% από -1,2%.

Αρνητική ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, η οποία ανήλθε σε -53 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2026, έναντι θετικής ροής 119 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, σε ετήσια βάση, ο ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρουσίασε μικρή άνοδο, φθάνοντας στο 2,5% από 2,2%.

Τέλος, η τραπεζική χρηματοδότηση προς τη γενική κυβέρνηση κατέγραψε αρνητική καθαρή ροή ύψους 315 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, έναντι θετικής ροής 617 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης επιβραδύνθηκε, υποχωρώντας στο 0,6% από 1,4% τον Δεκέμβριο.