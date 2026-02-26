Η ενίσχυση των επιδόσεων αποδίδεται στον στρατηγικό μετασχηματισμό του Ομίλου

Συγκρίσιμα EBITDA ύψους 1,132 δισ. ευρώ και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 503 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2025 η HELLENiQ ENERGY, η οποία ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση. Η ενίσχυση των επιδόσεων αποδίδεται στον στρατηγικό μετασχηματισμό του Ομίλου, στη βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, στην ισχυρή λειτουργική απόδοση σε όλες τις δραστηριότητες, καθώς και στην αυξημένη κερδοφορία από τις αγορές του εξωτερικού.

Στον τομέα του Downstream, παρά το γενικό σταμάτημα του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας, η παραγωγή και οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τους 15 εκατ. τόνους και τους 15,6 εκατ. τόνους αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τα αυξημένα περιθώρια διύλισης και τις βελτιωμένες πωλήσεις στις διεθνείς αγορές, μετά και την έναρξη λειτουργίας της HELLENiQ PETROLEUM Trading στη Γενεύη. Σημαντική ήταν και η συμβολή της Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας, η οποία κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά κερδοφορίας, με τις διεθνείς δραστηριότητες να αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της συνολικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και στους κλάδους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου. Μετά την ενοποίηση της Enerwave, η οποία συνέβαλε στα αποτελέσματα από τον Ιούλιο του 2025, η νέα καθετοποιημένη πλατφόρμα διαμορφώνει έναν σημαντικό νέο πυλώνα κερδοφορίας, με προσαρμοσμένα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA, σε pro forma βάση για το 2025, ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη για το 2025 ανήλθαν σε 173 εκατ. ευρώ, έναντι 60 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που επηρεάστηκε κυρίως από τη μείωση των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και τη συνακόλουθη αρνητική αποτίμηση των αποθεμάτων. Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENiQ ENERGY Holdings αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, το συνολικό μέρισμα για το 2025 διαμορφώνεται στα 0,60 ευρώ ανά μετοχή, λαμβάνοντας υπόψη και το προσωρινό μέρισμα των 0,20 ευρώ που διανεμήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, οδηγώντας σε συνολική μερισματική απόδοση άνω του 7%, με βάση την τιμή της μετοχής στο τέλος του έτους.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το στρατηγικό πλάνο Vision 2025 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και μάλιστα νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, αποφέροντας μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Ο Όμιλος έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των βασικών του δραστηριοτήτων, παράλληλα με τη δημιουργία ενός νέου πυλώνα στους τομείς των ΑΠΕ, της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, ενδυναμώνοντας τη θέση του στην ενεργειακή αγορά.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής παραμένει η ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους, μέσω της ανάπτυξης και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στις δραστηριότητες downstream, της διεύρυνσης της παρουσίας σε διεθνείς αγορές και της μετεξέλιξης του κλάδου ΑΠΕ, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου σε μια αυτόνομη, καθετοποιημένη πλατφόρμα. Στον κλάδο της Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, οι πρωτοβουλίες επικεντρώνονται σε έργα ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας μέσω της πλατφόρμας εμπορίας στη Γενεύη, ενώ εξετάζονται επενδύσεις για βιώσιμα καύσιμα και τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα.

Παράλληλα, ο Όμιλος επεκτείνει δυναμικά το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ, με στόχο εγκατεστημένη ισχύ 1,5 GW εντός της επόμενης τριετίας, παρουσία σε πέντε χώρες και ισορροπημένο μείγμα αιολικών, φωτοβολταϊκών έργων και αποθήκευσης. Η ενσωμάτωση της Enerwave, όπως και η εξαγορά του χαρτοφυλακίου της ABO Energy Hellas, ενισχύουν περαιτέρω τη δυνατότητα ανάπτυξης και ελέγχου του επενδυτικού ρυθμού. Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, η διαχείριση διευρυμένου χαρτοφυλακίου μέσω της HELLENiQ Upstream Holdings, καθώς και οι πρόσφατες συμφωνίες με Chevron, ExxonMobil και Energean, ενισχύουν τη στρατηγική παρουσία του Ομίλου, με προοπτική ερευνητικής γεώτρησης εντός του 2027.

Το 2025 χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες τιμές αργού πετρελαίου, με το Brent να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 69 δολάρια ανά βαρέλι, και από βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης, τα οποία αυξήθηκαν στα 7,5 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, η ζήτηση καυσίμων ενισχύθηκε σε όλες τις αγορές, τόσο στην εγχώρια κατανάλωση όσο και στους τομείς των αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων.

Σε επίπεδο ισολογισμού, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 670 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της Enerwave, έφθασαν τα 757 εκατ. ευρώ, ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 2,1 δισ. ευρώ, με το κόστος εξυπηρέτησης να μειώνεται κατά 8% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Για τέταρτο συνεχόμενο έτος, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ξεπέρασαν το €1 δισ., ενώ αντίστοιχα τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη για το 2025 τα €0,5 δισ., σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με το 2024. Τα αποτελέσματα του 2025, σε ένα ευνοϊκό βεβαίως περιβάλλον διύλισης, αποτυπώνουν τη βελτιωμένη δυναμική του Ομίλου, ιδίως σε τομείς με μικρότερη εξάρτηση από εξωγενείς παράγοντες.

Ενδεικτικά, η λιανική εμπορία κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, με την ΕΚΟ να καθίσταται πρωταγωνίστρια στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι εμπορικές μας συναλλαγές στο εξωτερικό και επιταχύνθηκε η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως οι ΑΠΕ και η ηλεκτρική ενέργεια.

Ταυτόχρονα, δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας μια ελεγχόμενη πλατφόρμα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι ενδεικτικά της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου στρατηγικού μετασχηματισμού VISION 2025, που οδήγησε στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, στη βελτίωση της λειτουργίας, στην αλλαγή κουλτούρας και στην υιοθέτηση πιο κατάλληλης διακυβέρνησης. Τα τελευταία χρόνια ήταν πετυχημένα, με στοχευμένες πρωτοβουλίες που ενισχύουν και μετασχηματίζουν τον Όμιλο.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησε η λειτουργία της HELLENiQ PETROLEUM Trading στην Ελβετία, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία και την εξωστρέφεια του Ομίλου, ενώ ολοκληρώθηκε η εξαγορά και ενσωμάτωση της Enerwave το 2025, δημιουργώντας πλέον μια ισχυρή πλατφόρμα στον κλάδο ΑΠΕ, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με φιλοδοξίες περαιτέρω ανάπτυξης.

Στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, διευρύνθηκε η συνεργασία με διεθνείς ενεργειακούς ομίλους, όπως η ExxonMobil και η Chevron, διπλασιάζοντας το χαρτοφυλάκιο έρευνας στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Τέλος, η επανέναρξη λειτουργίας του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων για τη μεταφορά ντίζελ ανοίγει νέες ευκαιρίες για την περιφερειακή θέση του Ομίλου και βελτιώνει όχι μόνο το κόστος εξυπηρέτησης, αλλά και την ασφάλεια και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές επιδόσεις, αξίζει να υπογραμμιστεί η ουσιαστική διεύρυνση της κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου. Μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών για την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του 2025, βελτιώνουμε την καθημερινότητα περισσότερων από 2 εκατ. πολιτών.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους εργαζόμενους της HELLENiQ ENERGY για τη συμβολή τους στη σταθερά ανοδική πορεία της Εταιρείας, καθώς και στους μετόχους για την αδιάλειπτη στήριξη και εμπιστοσύνη τους.»