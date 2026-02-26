Τα μερίσματα θα καταβάλλονται αποκλειστικά σε μετρητά, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μεγάλου.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση το 2026 και αύξηση του μερίσματος προανήγγειλε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου να τονίζει ότι η τράπεζα εισέρχεται στην επόμενη περίοδο με ισχυρή δυναμική και σαφή προσανατολισμό στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Όπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου, η Πειραιώς θα διανείμει επιπλέον μέρισμα ύψους 5% από τα κέρδη του 2025, διευκρινίζοντας ότι εφεξής τα μερίσματα θα καταβάλλονται αποκλειστικά σε μετρητά. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του συντελεστή διανομών στο μέλλον, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο εντάσσεται στη φιλοσοφία της τράπεζας. Η Πειραιώς κατέγραψε καθαρά κέρδη 1,07 δισ. ευρώ, επίδοση πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις προσδοκίες της αγοράς, επιτυγχάνοντας τους στόχους της παρά τις έκτακτες διαγραφές και επιβαρύνσεις του τέταρτου τριμήνου.

Στα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου ενσωματώθηκε εφάπαξ επιβάρυνση 83 εκατ. ευρώ που αφορά τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, χωρίς να αναμένονται περαιτέρω έκτακτες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη, η τράπεζα διατηρεί υπόλοιπο περίπου 50 εκατ. ευρώ, με τον οικονομικό διευθυντή Θοδωρή Γναρδέλλη να εκτιμά ότι δεν υφίσταται ουσιαστική επίπτωση στον ισολογισμό, καθώς η πιθανή επιβάρυνση αφορά μικρό κλάσμα του ποσού. Για τη συνολική εικόνα της αγοράς, σημείωσε ότι αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης του Αρείου Πάγου, υπογραμμίζοντας ότι οι λεπτομέρειες είναι κρίσιμες, ενώ τόνισε ότι τα συγκεκριμένα δάνεια έχουν ήδη αποαναγνωριστεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πιστωτική επέκταση, με τον κ. Μεγάλου να επισημαίνει ότι η Πειραιώς διαθέτει ισχυρή «ουρά» συμφωνιών από το 2025, η οποία αναμένεται να στηρίξει σημαντικά τις εκταμιεύσεις το 2026. Όπως ανέφερε, η τράπεζα είχε υπερκαλύψει τους στόχους της στο εννεάμηνο, με αποτέλεσμα στο τέταρτο τρίμηνο να μην υπάρξει πίεση για επιτάχυνση νέων δανειοδοτήσεων. Το 2025 η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 3,9 δισ. ευρώ, με το χαρτοφυλάκιο δανείων να φθάνει τα 37,3 δισ. ευρώ στο τέλος της χρονιάς, από 33,7 δισ. ευρώ το 2024, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα υποχώρησαν στο 2%.

Η Διοίκηση της Πειραιώς απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα τραπεζοασφαλιστικά και την Εθνική Ασφαλιστική, όπως και για το νέο επιχειρηματικό σχέδιο 2026-2030. Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δοθούν στο Capital Markets Day που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Μαρτίου στο Λονδίνο.