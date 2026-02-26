Ο 46χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 46χρονος που άνοιξε πυρ εναντίον τεσσάρων 15χρονων στο Αίγιο, τραυματίζοντας τα παιδιά, καθώς οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, στο παπούτσι ενός από τα θύματα βρέθηκε βολίδα διαφορετικού διαμετρήματος, υποδεικνύοντας πιθανή χρήση δεύτερου όπλου από τον δράστη.

Ο 46χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και μεταφέρθηκε στα Δικαστήρια υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή επεισοδίων από συγγενείς των θυμάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 20 Φεβρουαρίου στην οδό Φιλοποίμενος, όταν οι ανήλικοι βρίσκονταν στα σκαλοπάτια. Τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ένα 15χρονο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών.

