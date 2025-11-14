Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή ο νέος προϋπολογισμός, ο οποίος προβλέπει ανάπτυξη 2,4% για το 2026 και πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ.

Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου Μνημονίου, δέκα χρόνια νωρίτερα από το αρχικά προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Ο υπουργός τόνισε ότι η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας, η οποία πλέον «αποτελεί σταθερό κανόνα».

Η κυβέρνηση προτίθεται να ολοκληρώσει την αποπληρωμή έως το 2031, επισπεύδοντας σημαντικά τις υποχρεώσεις της από τη δανειακή διευκόλυνση του 2010. Σήμερα παραμένουν οφειλές ύψους 31,6 δισ. ευρώ από τα αρχικά 52,9 δισ. ευρώ, με την επιτάχυνση των πληρωμών να αναμένεται ότι θα συμβάλει στη σταδιακή εξομάλυνση του προφίλ του χρέους μετά το 2032.

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε γνωστό ότι την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή ο νέος προϋπολογισμός, ο οποίος προβλέπει ανάπτυξη 2,4% για το 2026 και πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ. Το οικονομικό επιτελείο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνέχιση των πρόωρων αποπληρωμών, επιδιώκοντας ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Για το 2026 το χρέος εκτιμάται στο 137,6% του ΑΕΠ, με προοπτική υποχώρησης κάτω από το 120% πριν από το 2030. Ήδη το 2024 διαμορφώθηκε στο 153,6% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από τον στόχο του προϋπολογισμού.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «ελαφρύ» το δανειακό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Ελλάδα εξετάζει την άντληση έως 8 δισ. ευρώ από τις αγορές το 2026, έναντι 7,5 δισ. ευρώ το 2024. Αναφερόμενος στη δημόσια προσφορά της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, υπογράμμισε ότι συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών προς την ελληνική οικονομία, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη διευρυνόμενη συνεργασία της UniCredit με την Alpha Bank. Τόνισε επίσης ότι η Αθήνα στηρίζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συζήτηση για την αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει λάβει σαφή θέση από την πρώτη στιγμή.