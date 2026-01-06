Το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, εκπροσώπησε σήμερα την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις των Θεοφανίων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο κ. Πιερρακάκης παρέστη στη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία συλλειτούργησαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος, καθώς και στον καθαγιασμό των υδάτων στον Κεράτιο Κόλπο.

Ο υπουργός είχε επίσης συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Συζήτησαν θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό της διασποράς και το διαχρονικό ρόλο του Πατριαρχείου στη συνοχή της Ορθοδοξίας Ο κ. Πιερρακάκης μετέφερε τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης για διαρκή στήριξη του έργου του Πατριαρχείου.

Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού. Η Ελλάδα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του, στηρίζοντας τον οικουμενικό του χαρακτήρα και την αποστολή του σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από περισσότερο διάλογο, ειρήνη και συνοχή. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, με υγεία, δύναμη και περισσότερο φως στις ζωές μας».