Σημάδια επιβράδυνσης στον ετήσιο ρυθμό αύξησης, αλλά ταυτόχρονα σαφή βελτίωση στη μηνιαία ροή των δανείων κατέγραψαν οι χορηγήσεις τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Η εικόνα της χρηματοδότησης αποτυπώνει μια πιο ισορροπημένη δυναμική, με την πιστωτική επέκταση να παραμένει θετική, παρά τις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούνται από το αυξημένο κόστος χρήματος και το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης υποχώρησε στο 5% τον Νοέμβριο του 2025, από 5,4% τον Οκτώβριο, εξέλιξη που αντανακλά τη σταδιακή αποκλιμάκωση της πιστωτικής δυναμικής. Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, η εικόνα ήταν σαφώς βελτιωμένη, καθώς η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε θετικό επίπεδο κατά 1,827 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,701 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Θετική μεταστροφή καταγράφηκε και στη γενική κυβέρνηση, όπου η χρηματοδότηση εμφάνισε μηνιαία καθαρή ροή 524 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με την αρνητική ροή 317 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 1,4%, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση των συνθηκών χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα, αν και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης υποχώρησε στο 7,2% από 7,8%, η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 1,303 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής 1,384 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των επιχειρήσεων, προς τις οποίες η καθαρή ροή χρηματοδότησης ανήλθε σε 1,167 δισ. ευρώ, μετά από σημαντική εκροή τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων περιορίστηκε στο 9,9%, με τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να καταγράφουν αύξηση 9,6%.

Στον αντίποδα, η χρηματοδότηση προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις παρέμεινε οριακά αρνητική, αν και με αισθητά μικρότερη εκροή σε σχέση με τον Οκτώβριο. Αντιθέτως, βελτιωμένη ήταν η εικόνα στη χρηματοδότηση ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, με αυξημένη μηνιαία ροή και ενίσχυση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής, στοιχείο που υποδηλώνει σταδιακή ανάκαμψη της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης.