Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται έως 3 μισθούς και με επιτόκιο 7%.

Σε διαδικασία χορήγησης δανείων προς τους εν ενεργεία μετόχους του προχωράει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00 την ψηφιακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόκειται για χρηματικές διευκολύνσεις που στοχεύουν στην κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών κατά τη διάρκεια του υπαλληλικού βίου των δικαιούχων, με το Ταμείο να υπογραμμίζει ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι την εξάντληση του συνολικού ποσού, ύψους 12.000.000 ευρώ. Με την κάλυψη του κονδυλίου, η εφαρμογή θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας.

Η νέα αυτή πρόσκληση αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά μεγάλο αριθμό εργαζομένων του δημόσιου τομέα που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Τ.Π.Υ. Στην κατηγορία των μετόχων περιλαμβάνονται οι μόνιμοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος (πολιτικό και ένστολο), το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων. Παράλληλα, στο Ταμείο μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι και προαιρετικά υπάλληλοι των Δήμων. Για τους μετόχους που υπάγονται στην ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εφαρμόζουν τη σχετική διαταγή της υπηρεσίας τους (29/10/2024), όπως προβλέπεται.

Το Μ.Τ.Π.Υ. ξεκαθαρίζει ότι δικαίωμα λήψης δανείου έχουν αποκλειστικά οι εν ενεργεία μέτοχοι που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή στο Ταμείο για διάστημα άνω των δύο ετών, με συνεχόμενες, μηνιαίες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ. Δεύτερη προϋπόθεση είναι το ηλικιακό όριο, το οποίο τίθεται αυστηρά: δικαιούχοι είναι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Με άλλα λόγια, δεν δικαιούνται δάνειο οι μέτοχοι που είναι άνω των 64 ετών, 11 μηνών και 29 ημερών. Τρίτη προϋπόθεση είναι η φορολογική ενημερότητα, ειδικά για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα (πλην κεντρικής διοίκησης), όπως ορίζεται στη σχετική διαδικασία.

Παράλληλα, το Ταμείο καταγράφει με σαφήνεια ποιες κατηγορίες αποκλείονται. Δεν δικαιούνται δάνειο οι μη μέτοχοι του ΜΤΠΥ, όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τη διετία συμμετοχής, όσοι δεν έχουν μηνιαίες συνεχόμενες τακτικές κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ, όσοι είναι άνω του ηλικιακού ορίου, όσοι οφείλουν προηγούμενο δάνειο, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης, καθώς και οι μέτοχοι που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών. Επιπλέον, αποκλείονται όσοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα (πλην κεντρικής διοίκησης). Το Μ.Τ.Π.Υ. υπενθυμίζει επίσης ότι, από το δικαιούμενο ποσό του δανείου, παρακρατείται το σύνολο τυχόν οφειλών του υπαλλήλου προς το Ταμείο, κάτι που μπορεί να μειώσει το ποσό που τελικά θα καταβληθεί.

Σε ό,τι αφορά το ύψος του δανείου, το Ταμείο διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο ποσό για όλους τους δικαιούχους, αλλά ο υπολογισμός συνδέεται με τις αποδοχές του αιτούντος. Το ονομαστικό ποσό δανείου που μπορεί να αιτηθεί ένας μέτοχος αντιστοιχεί σε έναν (1), δύο (2) ή τρεις (3) μηνιαίους βασικούς ακαθάριστους μισθούς. Αυτό σημαίνει ότι ένας υπάλληλος με βασικό ακαθάριστο μισθό, για παράδειγμα, 1.100 ευρώ, μπορεί να αιτηθεί δάνειο ύψους 1.100 ευρώ ή 2.200 ευρώ ή 3.300 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή του. Ωστόσο, το τελικό καθαρό ποσό που θα λάβει μπορεί να είναι μικρότερο, εφόσον υπάρχουν παρακρατήσεις για τυχόν οφειλές προς το Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται.

Τα δάνεια χορηγούνται τοκοχρεωλυτικά και εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες παρακρατούνται από τη μισθοδοσία του υπαλλήλου. Για υπηρεσίες που είναι ενταγμένες στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ), οι δόσεις αποδίδονται μέσω ΕΑΠ στον αντίστοιχο κωδικό. Το Ταμείο προειδοποιεί ότι η καθυστέρηση απόδοσης μηνιαίας δόσης επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας. Σε περίπτωση μη πληρωμής τριών διαδοχικών μηνιαίων δόσεων, το Μ.Τ.Π.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, να κηρύξει το δάνειο άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και να ζητήσει την εξόφληση του συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου και των σχετικών τόκων, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας. Τα μη εξυπηρετούμενα ή ληξιπρόθεσμα δάνεια θα αναζητούνται μέσω ΚΕΔΕ και των διατάξεων του Π.Δ. 422/1981.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το επιτόκιο χορήγησης των δανείων, το οποίο, όπως σημειώνεται, μπορεί να αλλάζει κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, το επιτόκιο έχει οριστεί στο 7% και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια εξόφλησης για όσους λάβουν δάνειο μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα. Το δάνειο επιβαρύνεται, επίσης, με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού τέλους συναλλαγών.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χαρακτηρίζεται αυστηρά ψηφιακή και γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και την επιλογή «Αίτηση δανείου», με χρήση προσωπικών κωδικών Taxis. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν γίνονται δεκτές. Κατά την υποβολή της αίτησης, ο μέτοχος καταχωρεί μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το προσωπικό του e-mail. Το Μ.Τ.Π.Υ. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα πληκτρολόγησης του e-mail, καθώς σε αυτό θα αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις και η ενημέρωση για τα επόμενα βήματα.

Την επόμενη ημέρα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο αιτών θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα από το Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , στο οποίο θα αναφέρεται συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υποβάλει αίτηση προέγκρισης δανείου. Αν δεν κινηθεί εντός της προθεσμίας, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα μπορεί να διεκπεραιωθεί. Το Ταμείο υπογραμμίζει ότι η σειρά προτεραιότητας θα καθοριστεί από τον αριθμό της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς οι αιτούντες θα καλούνται σταδιακά για την προέγκριση.

Τέλος, το Μ.Τ.Π.Υ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να αναζητούν αναλυτικές πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα του και την πλατφόρμα mitos.gov.gr, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη διαδικασία και επιβάρυνση των υπηρεσιών με τηλεφωνικές κλήσεις και e-mails. Με δεδομένο ότι το διαθέσιμο ποσό είναι συγκεκριμένο και η πλατφόρμα θα κλείσει μόλις εξαντληθεί, το Ταμείο συνιστά έγκαιρη προετοιμασία από τους δικαιούχους, προκειμένου να μην χαθεί η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία.