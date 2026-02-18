Λίγες οι εκκρεμότητες για τα κορυφαία στελέχη- Πού υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα- Ποιες υποψηφιότητες απομένει να επισημοποιηθούν.

Ώρα ψηφοδελτίων έχει σημάνει για το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης αφενός στελέχωσε την επιτροπή ψηφοδελτίων, αφετέρου άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους. Επικεφαλής της επιτροπής είναι το ιστορικό στέλεχος Πέτρος Λάμπρου, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι τρεις διεκδικητές της ηγεσίας έχουν τους δικούς τους εκπροσώπους στην επιτροπή. Η Άννα Διαμαντοπούλου τον Τάσο Κουρκούτα, ο Παύλος Γερουλάνος την Όλγα Ρενταρή και ο Χάρης Δούκας τον Κώστα Πανδή.

Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή δεν έχουν απομείνει πολλές εκκρεμότητες σε σχέση με τα κορυφαία στελέχη που δεν έχουν περιφέρεια. Και αυτό γιατί έχουν σχεδόν οριστικοποιηθεί – και μένουν οι επίσημες ανακοινώσεις – οι υποψηφιότητας του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλου στην Πρέβεζα, της υπεύθυνης στρατηγικού σχεδιασμού Άννας Διαμαντοπούλου στον Νότιο Τομέα, του βουλευτή Επικρατείας Δημήτρη Μάντζου στον Βόρειο Τομέα, του βουλευτή Επικρατείας Παναγιώτη Δουδωνή στην Λέσβο. Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς φαίνεται να έχει «κλειδώσει» για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Ερωτηματικό παραμένει ο Χάρης Δούκας

Ουσιαστικά το πιο σημαντικό ερωτηματικό παραμένει ο Χάρης Δούκας, αν και με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα, πιθανολογείται ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να μπορεί να βγάλει δεύτερη έδρα στην Α’ Αθηνών αποθαρρύνει πιθανή υποψηφιότητα Δούκα, δεδομένου ότι ο Παύλος Γερουλάνος λογίζεται πανίσχυρος, ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του στο δήμο.

Από τα υπόλοιπα στελέχη, ο Θανάσης Γλαβίνας θα είναι υποψήφιος στην Β’ Θεσσαλονίκης, ο υπεύθυνος του τομέα Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης στον Νότιο Τομέα, όπως επίσης και η Τόνια Αντωνίου, ο συντονιστής προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης «ταλαντεύεται» μεταξύ Δυτικού Τομέα και Λασιθίου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη θα είναι υποψήφια στην Κοζάνη, ο Γιάννης Ράπτης και η Βάσια Αναστασίου στην Ανατολική Αττική, ο Δημήτρης Οικονόμου στην Α’ Αθήνας, η Μαρία Απατζίδη στην Δυτική Αττική, ο Πέτρος Παππάς, η Ράνια Θρασκιά και η Πέννυ Δαλαμπούρα στην Α’ Θεσσαλονίκης. Η Μάρα Κουκουδάκη και η Στέλλα Βαρτελάτου στην Α΄ Πειραιά, ο Δημήτρης Διαμαντίδης στην Β’ Πειραιά, ο Πάνος Βλάχος, ο Πάνος Γκανιάτσος και η Ρένια Ζαρκαδούλα στον Βόρειο Τομέα, η Μαρία Δαφέρμου στην Ηλεία, ο Παναγιώτης Αδαμόπουλος και ο Γιάννης Πάζιος στην Μεσσηνία, η Χαρά Κεφαλίδου στην Δράμα, ο Κωνσταντίνος Γάτσιος στα Ιωάννινα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν για το ΠΑΣΟΚ οι νομοί Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας και Αρκαδίας. Στην Αχαΐα αναζητείται ισχυρό πρόσωπο για να προστεθεί στο ψηφοδέλτιο εκτός του Γιώργου Παπανδρέου που εκλέγεται- ως πρώην πρωθυπουργός - χωρίς σταυρό. Στην Αιτωλοακαρνανία αναμένεται ένα αρκετά δυνατό ψηφοδέλτιο, καθώς εκτός της νυν βουλευτή Χριστίνας Σταρακά, θα προστεθούν ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο τηλεαστυνομικός Γιώργος Καλλιακμάνης, ενώ εσχάτως συζητείται ευρέως και η περίπτωση του πρώην βουλευτή Θάνου Μωραϊτη. Στην Αρκαδία ίσως γίνει η μητέρα των «πασοκικών μαχών», καθώς ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που αποτελεί «κόκκινο πανί» για τον κ. Ανδρουλάκη θα βρει απέναντί του τον Κώστα Παπαγεωργίου και τον Βαγγέλη Γιαννακούρα.

Στο τραπέζι των συζητήσεων για τις υποψηφιότητες υπάρχουν και κάποια από τα πρόσωπα που επέστρεψαν στο ΠΑΣΟΚ ή ετοιμάζονται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Νίνας Κασιμάτη, που όλα δείχνουν πως θα είναι στην Β’ Πειραιά. Το όνομα του Ευάγγελου Αποστολάκη ακούγεται έντονα για τα Χανιά, που είναι ο πιο «αδύναμος» νομός του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Πολλές συμπάθειες έχει ο πρώην υπουργός Γιάννης Πανούσης, που μετέχει στην επιτροπή διεύρυνσης, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση για την υποψηφιότητά του. Το ίδιο ισχύει και για πρώην βουλευτές όπως ο Θόδωρος Παπαθεοδώρου, ο Μάρκος Μπόλαρης, η Γεωργία Γεννιά, ο Αλέκος Βούλγαρης, η Μαρία Θεοχάρη, η Ροδούλα Ζήση κ.α.

Τέλος αρκετά αυξημένη αναμένεται η διαθεσιμότητα στελεχών σε νομούς που εκτιμάται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πιθανότητες να βγάλει έδρα. Τέτοιες περιφέρειες λογίζονται οι Κυκλάδες (Δημήτρης Καπούνης, Νάντια Σαλτερή), η Κόρινθος (Νίκος Δήμας, Κατερίνα Ταγαρά), η Άρτα (Χρήστος Γκόκας, Χρήστος Μέγας), η Φλώρινα (Λάζαρος Λαβασίδης), η Φθιώτιδα (Νίκος Τσώνης, Βαγγέλης Τσόγκας), η Μαγνησία, τα Τρίκαλα (Γιώργος Οικονόμου), η Καρδίτσα (Σωτήρης Παπαγεωργίου), οι Σέρρες κλπ.