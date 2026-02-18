Η Κουμουνδούρου επιδιώκει να χρεωθεί η Χαριλάου Τρικούπη τα αδιέξοδα- Η «μεταγραφή» Κασιμάτη θα προκαλέσει την «έκρηξη» στις σχέσεις Φάμελλου με Ανδρουλάκη.

Η ηγεσία της Κουμουνδούρου θέτει τέλος στις όποιες συζητήσεις για τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

Λεκτικά θα συνεχίσει να τη στηρίζει, ώστε να καταδειχθεί η ευθύνη της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη για το ναυάγιο της συγκρότησης προοδευτικού μετώπου, που για την Κουμουνδούρου θα μπορούσε να αποτελέσει τον πραγματικό εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυταπάτες όμως δεν υπάρχουν πλέον και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αναζητά νέα στρατηγική. Οι δε άριστες πλέον προσωπικές σχέσεις του Σ. Φάμελλου με τον Αλέξη Χαρίτση δύσκολα παραπέμπουν στη συγκρότηση ενός «μικρού εκλογικού συνασπισμού». Όλα και όλοι άλλωστε δείχνουν να αναμένουν την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα που θα αναδιατάξει πλέον ριζικά το χώρο της προοδευτικής παράταξης. Όλοι πλην βεβαίως του Παύλου Πολάκη και της ομάδας του, που επιμένουν στην «αυτόνομη κάθοδο» του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, κάτι όμως που πολύ δύσκολα θα μπορεί να συμβεί. Αξίζει δε να σημειωθεί πως στην Κουμουνδούρου δεν περνούν απαρατήρητα τα «σήματα» που εκπέμπει ο Αλ. Τσίπρας με τις τελευταίες του ομιλίες στις παρουσιάσεις του βιβλίου του «Ιθάκη».

Η αναμενόμενη «μεταγραφή» της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να προκαλέσει την «έκρηξη» και στις προσωπικές στις σχέσεις Φάμμελου με Ανδρουλάκη. Είναι προφανές πως η Κουμουνδούρου θα αναγκαστεί να δημιουργήσει ξανά μια «υγειονομική ζώνη» στα δεξιά της, που την έχει κατεδαφίσει με τα «ανοίγματα» προς τη Χαριλάου Τρικούπη, με τη σύγκρουση στις σχέσεις των δυο χώρων να επανέρχεται.