Η ΑΑΔΕ εξέδωσε οδηγίες για τη συμπλήρωση της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης 2025, επισημαίνοντας ότι μόνο οι μόνιμες διαφορές λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος πρέπει να αναμορφώνονται.

Η ΑΑΔΕ δημοσιοποίησε αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης του φορολογικού έτους 2025, επισημαίνοντας κρίσιμα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από επιχειρήσεις και λογιστές κατά την υποβολή του εντύπου Ε3. Όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο, η Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο για τη συμφωνία του λογιστικού με το φορολογικό αποτέλεσμα, καθώς μέσω αυτής προσδιορίζονται οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και πρέπει να προστεθούν στα λογιστικά κέρδη.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι στην κατάσταση αυτή καταχωρούνται αποκλειστικά οι μόνιμες διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής αντιμετώπισης. Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή προσωρινές διαφορές, όπως έξοδα ή έσοδα που απλώς μεταφέρονται χρονικά σε επόμενα φορολογικά έτη, καθώς αυτές αποτυπώνονται σε διαφορετικό πίνακα του εντύπου Ε3. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε να μη γίνεται διπλή αναμόρφωση των ίδιων ποσών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τεχνητή διόγκωση των φορολογητέων κερδών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ επαναλαμβάνει ότι δεν εκπίπτουν φορολογικά δαπάνες όπως πρόστιμα και προσαυξήσεις, φόροι που δεν αναγνωρίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και έξοδα για τα οποία δεν υπάρχουν νόμιμα παραστατικά ή τα παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ μέσω myDATA. Ακόμη και αν οι δαπάνες αυτές έχουν καταγραφεί στα λογιστικά αρχεία, πρέπει υποχρεωτικά να αναμορφώνονται φορολογικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια επιχείρηση που έχει καταχωρήσει στα βιβλία της πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής ή φορολογικής νομοθεσίας. Τα ποσά αυτά μειώνουν το λογιστικό αποτέλεσμα, ωστόσο δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και πρέπει να προστεθούν εκ νέου μέσω της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης, ώστε να προκύψει το σωστό φορολογητέο κέρδος.

Ένα δεύτερο συχνό παράδειγμα αφορά δαπάνες για τις οποίες υπάρχουν παραστατικά, αλλά αυτά δεν έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Αν, για παράδειγμα, μια ατομική επιχείρηση έχει εγγράψει έξοδα προμηθειών ύψους 5.000 ευρώ χωρίς τα αντίστοιχα παραστατικά να εμφανίζονται στο myDATA, η δαπάνη αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για φορολογική έκπτωση και πρέπει να συμπεριληφθεί στην αναμόρφωση, αυξάνοντας το φορολογητέο αποτέλεσμα.

Τρίτο ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι δαπάνες ιδιωτικής χρήσης που έχουν καταχωρηθεί ως επαγγελματικές, όπως έξοδα κίνησης ή τηλεφωνίας που δεν αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη και αν έχουν καταγραφεί στα βιβλία, το μέρος που δεν συνδέεται άμεσα με την παραγωγή εισοδήματος θεωρείται μη εκπιπτόμενο και πρέπει να αναμορφωθεί.





