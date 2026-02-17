Οι επιχειρήσεις μπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους είτε μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων είτε μέσω των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ, όπως το timologio και το myDATAapp.

Αλλαγές στις προθεσμίες εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μεγάλες επιχειρήσεις ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, με στόχο τη διευκόλυνση της έγκαιρης συμμόρφωσής τους με το νέο πλαίσιο. Η σχετική Κοινή Απόφαση υπογράφηκε από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Η ρύθμιση αφορά τις επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου εφαρμογής, δηλαδή όσες είχαν ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2023. Με τη μετάθεση των ημερομηνιών, παρέχεται πρόσθετος χρόνος για την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών προσαρμογών από τους εκδότες ηλεκτρονικών τιμολογίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η ανταπόκριση των υπόχρεων επιχειρήσεων είναι ήδη υψηλή, καθώς περίπου 34.000 από τις 38.000 έχουν ενεργοποιήσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών.

Με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα, η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ξεκινά στις 2 Μαρτίου 2026. Από την ίδια ημερομηνία έως και τις 3 Μαΐου 2026 προβλέπεται μεταβατικό στάδιο σταδιακής εφαρμογής, κατά το οποίο θα επιτρέπεται η παράλληλη χρήση εμπορικών ή λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων, συστημάτων ERP ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους είτε μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων είτε μέσω των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ, όπως το timologio και το myDATAapp για κινητές συσκευές, οι οποίες καλύπτουν χωρίς κόστος και την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις. Παράλληλα, οι υπόχρεες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή Δήλωση Χρήσης της εφαρμογής timologio με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 2η Μαρτίου 2026 και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων εντός του προβλεπόμενου διαστήματος.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου θεωρείται ως μη έκδοση του παραστατικού και επισύρει τα προβλεπόμενα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Ειδικότερα, για πράξεις που υπάγονται σε ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ενώ για πράξεις χωρίς ΦΠΑ προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα και 1.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικό σύστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1521 ή της ψηφιακής πλατφόρμας my1521.