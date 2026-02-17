Το σχέδιο των μαθητών για διήμερες καταλήψεις και συλλαλητήριο για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επέτειο των τριών χρόνων από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών οι μαθητές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διήμερο λουκέτο στα σχολεία με καταλήψεις στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο παραμονές και ανήμερα της επετείου. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων με αυτούς της Δευτεροβάθμιας να πρωτοστατούν πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε μια σειρά κινητοποιήσεων για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα και να απαιτήσουν την απόδοση όλων των ποινικών και πολιτικών ευθυνών στους υπεύθυνους.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας έδωσε μια πρώτη κατεύθυνση για το πώς πρέπει να κινηθούν οι μαθητές όλης της επικράτειας καλώντας τους να προχωρήσουν σε όλες τις διαδικασίες ώστε να παρθεί η απόφαση για καταλήψεις σχολείων στις 26 και 27 Φεβρουαρίου και ευρείας συμμετοχής στο μαθητικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 26/2 στις 12:00 στα Προπύλαια.

Οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους και προχωρούν σε κινητοποιήσεις για την επέτειο των 3 χρόνων από τα Τέμπη

Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών! Οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών! Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί! Δεν συγχωρούμε τους υπεύθυνους, το κράτος, την κυβέρνηση, τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τα κόμματα που τις στηρίζουν, την HellenicTrain!Οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας! Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας «κοιλάδες των Τεμπών»!

Αυτό μας έδειξαν οι 45 νεκροί στην Ισπανία από εκτροχιασμό τρένων, η φωτιά στα καζάνια στο Πέραμα που για λίγο δεν έκαψε τη μισή Αττική, η νεκρή γυναίκα στην Γλυφάδα από τις πλημμύρες, οι εργάτριες στα Τρίκαλα που δεν γύρισαν ποτέ σπίτια τους μετά από τη δουλειά! Αυτό μας δείχνει η καθημερινότητά μας στο σχολείο, με τα ταβάνια και τα φωτιστικά που πέφτουν στα κεφάλια μας, με τις τάξεις μας που πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, τα σχολεία που κλείνουν στην κακοκαιρία γιατί δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας.

Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος που επιλέγει να μην προστατεύει τις ζωές μας, γιατί προτιμά να δίνει εκατομμύρια για τον πόλεμο. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που επιλέγει να χαρίζει λεφτά στους βιομήχανους και στους τραπεζίτες, τσάμπα πετρέλαιο στους εφοπλιστές και να μας αφήνει να ξεπαγιάζουμε στα σπίτια και στις τάξεις μας. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξέρει να δίνει οδηγίες για να μειωθούν κι άλλο τα χρήματα για ασφαλείς μεταφορές, και να αυξηθούν τα χρήματα για δρομολόγια που μεταφέρουν πολεμικούς εξοπλισμούς.Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη γιατί, κυβερνήσεις, κράτος, ΕΕ κάνουν το σχολείο μας κάθε χρόνο και χειρότερο, αγχωτικό, κέντρο εξεταστικό! Έχουν ευθύνη που τα σχολεία λειτουργούν με ελλείψεις και κενά, χωρίς κανένα μέτρο για την ασφάλεια μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη ζωή μας και το μέλλον μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους νεκρούς των Τεμπών. Καλούμε τα 15μελή των σχολείων να συνεδριάσουν, να οργανώσουν συνελεύσεις των σχολείων, ενημερώσεις των τάξεων, με κάθε τρόπο όλοι οι μαθητές συζητάμε και προχωράμε σε:

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με διήμερες ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 26 και 27 Φλεβάρη.

26 Φλεβάρη, 12:00 μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια

28 Φλεβάρη, συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων!

Διεκδικούμε:

Να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες σε όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν είναι: κράτος, κυβερνήσεις, Υπουργοί και εταιρεία.

Να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη, άλλα εγκλήματα επειδή υπολογίζουν τη ζωή και την ασφάλειά μας ως κόστος

Να μη διανοηθούν να φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

26 και 27 Φεβρουαρίου: Πώς θα γίνουν τα μαθήματα στα σχολεία - Τι ισχύει για καταλήψεις και απουσίες

Στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι δεν προβλέπεται οριζόντιο λουκέτο στα σχολεία το διήμερο 26 και 27 Φεβρουαρίου καθώς είναι στο χέρι των μαθητών αν και πώς θα προχωρήσουν ως προς τις κινητοποιήσεις για την επέτειο των Τεμπών. Η σεναριολογία για «κλειστά σχολεία» σε όλη τη χώρα δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα.

Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ, η απόφαση για κατάληψη που τυχόν λάβουν οι μαθητές δεν ισοδυναμεί με διοικητική απόφαση οριζόντιου κλεισίματος των σχολείων. Ξεκαθαρίζεται ότι η λειτουργία των σχολείων δεν επηρεάζεται από τις εξαγγελθείσες κινητοποιήσεις των μαθητών, καθώς βάσει πρωτοκόλλου η 26η και η 27η Φεβρουαρίου νοούνται ως τυπικές σχολικές μέρες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκδοθεί εγκύκλιος που να αναιρεί τον χαρακτηρισμό αυτών των ημερών.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων και ιδίως της Δευτεροβάθμιας εκείνες τις μέρες θα είναι ανοιχτά και θα τηρηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα, εκτός εάν οι μαθητικές κοινότητες προχωρήσουν σε κατάληψη ή αποχή από τα μαθήματα στο πλαίσιο συμμετοχής στις κινητοποιήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, τα μαθήματα δεν θα γίνουν διά ζώσης, θα εκκινήσει τηλεκπαίδευση και, όπως τονίζει το ΥΠΑΙΘΑ, οι απουσίες που προκύπτουν από καταλήψεις δεν δικαιολογούνται, συνεπώς οι μαθητές που θα απουσιάσουν επιβαρύνονται με τις αντίστοιχες απουσίες, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο φοίτησης.

Αυτό που ξεκαθαρίζεται είναι ότι τα σχολεία δεν πρόκειται να κλείσουν αυτές τις δύο μέρες με απόφαση της Πολιτείας. Είναι, όμως, και επιλογή των μαθητών πώς θα δράσουν μετά από συνεδρίαση των μαθητικών συμβουλίων, καθώς υπάρχει και το σχετικό κάλεσμα της Επιτροπής Μαθητών Αθήνας.