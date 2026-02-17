Στις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας - Ρωσίας και ΗΠΑ παραβρέθηκαν και σύμβουλοι ασφαλείας από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρία του τρίτου γύρου τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στo ξενοδοχείο Intercontinental στη Γενεύη.

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν την Τετάρτη. Οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης, διήρκησαν πάνω από τέσσερις ώρες και πραγματοποιήθηκαν μόλις μια εβδομάδα πριν από την τέταρτη επέτειο της έναρξης του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας ήταν ο βοηθός του προέδρου Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ο οποίος αντικατέστησε ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους που ηγήθηκαν των προηγούμενων γύρων στο Άμπου Ντάμπι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι οι συνομιλίες θα ασχοληθούν με ένα «ευρύτερο φάσμα θεμάτων», ανάμεσά τους και τα «κύρια ζητήματα που αφορούν στα εδάφη», τα οποία χαρακτήρισε ως κεντρικά για τις απαιτήσεις της Μόσχας.

Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας ήταν ο Ρουστέμ Ούμεροφ, γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας. «Έχουμε ένα πλαίσιο εργασίας που συμφωνήθηκε από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μια σαφή εντολή. Ζητήματα ασφάλειας και ανθρωπιστικών θεμάτων βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη», δήλωσε ο Ούμεροφ σε ανάρτησή του πριν την έναρξη των συνομιλιών.

«Εργαζόμαστε εποικοδομητικά, συγκεντρωμένα και χωρίς περιττές προσδοκίες. Το καθήκον μας είναι να προωθήσουμε στο μέγιστο τις λύσεις που μπορούν να φέρουν πιο κοντά τη βιώσιμη ειρήνη».

Και η Ευρώπη παρούσα στις συνομιλίες

Στις συνομιλίες παραβρέθηκαν και σύμβουλοι ασφαλείας από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.

«Συναντήσεις μεταξύ συμβούλων και των ουκρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών έχουν προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ιταλική κυβερνητική πηγή. Από γαλλικής πλευράς, «μέλη της διπλωματικής ομάδας του Ελιζέ» βρίσκονται στη Γενεύη, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.

Η ουκρανική γραμμή είναι να πιέσουν για μια ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και για να διευκρινίσουν πώς θα λειτουργήσει ένας μηχανισμός παρακολούθησης σε περίπτωση επίτευξης εκεχειρίας. Πριν από τη συνάντηση ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει ένα ακόμη «μαζικό χτύπημα», υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική πίεση δεν έχει μειωθεί ακόμη και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Οι συνομιλίες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και δεν αναμένεται άμεση δήλωση.

Εδαφικές παραχωρήσεις

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία διαφωνίας αφορά στις απαιτήσεις της Μόσχας προς την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που έχουν κατασχεθεί από τις ρωσικές δυνάμεις και να αποσυρθεί περαιτέρω από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει. Αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Κίεβο. Πριν από τις συνομιλίες, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι το ζήτημα των εδαφών θα αποτελέσει αντικείμενο των συνομιλιών χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Ένα άλλο ευαίσθητο ζήτημα είναι η τύχη του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, που καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις τον Μάρτιο του 2022.

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το Associated Press, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα εμβαθύνουν στους μηχανισμούς εφαρμογής μιας κατάπαυσης του πυρός μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, ένα ζήτημα που είχε συζητηθεί σε προηγούμενο γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι. Αλλά ο Ρώσος εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ προειδοποίησε κατά της όποιας αισιοδοξίας.

Πιέσεις των ΗΠΑ για συμφωνία

Ενώ το περιεχόμενο των συζητήσεων παραμένει ασαφές, μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από τους Ελβετούς οικοδεσπότες και κοινοποιήθηκε στα social media ήταν αποκαλυπτική. Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, κάθονται στην κορυφή μιας σειράς τραπεζιών σε σχήμα U, πλαισιωμένοι στα δεξιά από τη ρωσική αντιπροσωπεία. Ο Ελβετός ομοσπονδιακός σύμβουλος Ιγκνάτσιο Κάσις, επίσης στο κέντρο, κάθεται δίπλα στην ουκρανική αντιπροσωπεία, απεικονίζοντας το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και του ιστορικού συμμάχου τους, σχολιάζουν αναλυτές στα διεθνή Μέσα.

Λίγες ώρες πριν από τις συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις χαρακτήρισε ως «σπουδαίες», προέτρεψε το Κίεβο να «προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι των συνομιλιών». Ο Τραμπ πιέζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ολοκληρώσει γρήγορα μια συμφωνία και να διεξαγάγει εκλογές πριν από το καλοκαίρι αλλά και πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου επιδιώκουν επίσης να εκφράσουν τη γνώμη τους. Μια βρετανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον σύμβουλο ασφαλείας του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Τζόναθαν Πάουελ, εντοπίστηκε στον χώρο των συνομιλιών το πρωί προκειμένου να συναντηθεί με απεσταλμένους των ΗΠΑ πριν από τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών και ρωσικών ΜΜΕ. Μια γαλλική αντιπροσωπεία βρίσκεται επίσης στη Γενεύη, επιβεβαίωσε διπλωματική πηγή.

