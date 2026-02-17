«Ανυπομονώ για την επόμενη εγχείρηση», έγραψε σε ανάρτηση η Λίντσεϊ Βον.

Το πόδι της είναι ακόμα κομμάτια, όπως έγραψε, ο τραυματισμός της ήταν πολύ πιο σοβαρός από ένα απλό κάταγμα, αλλά η Λίντσεϊ Βον είναι ενθουσιασμένη γιατί επιτέλους επέστρεψε στις ΗΠΑ.

Μετά την τέταρτη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στην Ιταλία, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026, οι γιατροί έκριναν πως πλέον μπορούσε να ταξιδέψει.

Βίντεο που ανάρτησε η 41χρονη Αμερικανίδα στο Instagram καταγράφει την επιχείρηση που στήθηκε για τη μεταφορά της, καθώς έφτασε με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο, τη μετέφεραν στο αεροπλάνο και μετά την προσγείωση στις ΗΠΑ εισήχθη σε νοσοκομείο.

«Το πόδι μου είναι ακόμα κομμάτια… αλλά επιτέλους είμαι σπίτι!», έγραψε στην ανάρτησή της και πρόσθεσε ότι ανυπομονεί για την επόμενη χειρουργική επέμβαση, όταν θα αφαιρεθεί η εξωτερική οστεοσύνθεση, κάτι που θα της δώσει τη δυνατότητα να κινείται περισσότερο.

«Ο τραυματισμός μου ήταν πολύ πιο σοβαρός από ένα απλό σπασμένο πόδι. Ακόμα το συνειδητοποιώ, τι σημαίνει και τι δρόμο έχω μπροστά μου», σημείωσε.

Σε άλλη ανάρτηση, στο Χ, έγραψε ότι ακόμα δεν είναι σε θέση να σταθεί όρθια. «Δεν έχω σταθεί στα πόδια μου για πάνω από μία εβδομάδα. Είμαι σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, ακίνητη, μετά τον αγώνα. Παρότι δεν είμαι ακόμα σε θέση να σταθώ, το να επιστρέφω στην πατρίδα μου είναι υπέροχο», ανέφερε.

{https://x.com/lindseyvonn/status/2023588031521865826}

Η ανάρτηση της Λίντσεϊ Βον

{https://www.instagram.com/p/DU3dWS9EcZp/}

Οι περιποιήσεις και το χαμόγελο

Νωρίτερα, η Λίντσεϊ Βον ανάρτησε ένα βίντεο με πλάνα που δεχόταν τις περιποιήσεις φίλων, συγγενών και του προσωπικού του νοσοκομείου στην Ιταλία και στα στιγμιότυπα φαίνεται πως το χαμόγελο έχει επιστρέψει στο πρόσωπό της.

{https://www.instagram.com/p/DU1BraaEW8j/}