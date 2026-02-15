Η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης των χειμερινών σπορ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Λίγες ημέρες αργότερα, θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις της πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συνεχίσει την αποκατάστασή της.

Η Λίντσεϊ Βον υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου σε τέταρτη χειρουργική επέμβαση στο αριστερό της πόδι και, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, επέλεξε να επικοινωνήσει με τους φίλους και τους θαυμαστές της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μετανιώνει για τις επιλογές της και πως στόχος της είναι να επιστρέψει δυνατή, έτοιμη να βρεθεί ξανά στην κορυφή του βουνού.

«Διάβασα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που στεναχωρήθηκαν με αυτό που μου συνέβη. Σας παρακαλώ, μη νιώθετε λύπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως ελπίζει η δική της στάση να αποτελέσει έμπνευση για όσους δίνουν τις δικές τους μάχες. «Συνεχίζω να παλεύω και αυτό θα κάνω πάντα. Ανυπομονώ για την στιγμή που θα μπορέσω να σταθώ ξανά στην κορυφή του βουνού», τόνισε.

Απάντησε επίσης σε όσους αμφισβήτησαν την απόφασή της να πάρει μέρος στον αγώνα, παρά τους κινδύνους. Όπως υπογράμμισε, γνώριζε απόλυτα τις πιθανές συνέπειες και συνειδητά επέλεξε να αναλάβει το ρίσκο, όπως κάθε αθλητής που στέκεται στη γραμμή εκκίνησης. «Όσο δυνατός κι αν είσαι, το βουνό έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Πνευματικά, ήμουν πιο προετοιμασμένη από ποτέ», σημείωσε.

{https://www.instagram.com/p/DUwFNA2DemT/}

Παρά τον τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό του αριστερού γονάτου που είχε υποστεί στα τέλη Ιανουαρίου στο Κραν Μοντανά, δήλωσε πως ένιωθε σε εξαιρετική φυσική κατάσταση όταν ξεκίνησε στην πίστα της Κορτίνα, ακόμη καλύτερη σε σχέση με το 2019, όταν ολοκλήρωσε την καριέρα της κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.