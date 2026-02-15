Αναλυτικά τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρθηκε στις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Ο ίδιος τόνισε ότι επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με αυτές, θέτωντας συγκεκριμένα αιτήματα, μεταξύ των οποίων: «Να διεκδικηθούν θεσμικά ως κομμάτι της εθνικής Ιστορίας και να περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού Κράτους αφού ελεγχθεί η αυθεντικότητά τους».

Αναλυτικά:

«Επικοινώνησα πριν από λίγο με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με τις οκτώ φωτογραφίες από την Πρωτομαγιά του 1944 και την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Έθεσα συγκεκριμένα αιτήματα:

• Να διεκδικηθούν θεσμικά ως κομμάτι της εθνικής μας Ιστορίας και να περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού Κράτους αφού ελεγχθεί η αυθεντικότητά τους

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

• Να υπάρξει σοβαρή μουσειακή πλαισίωση, ώστε να ενταχθούν σε δημόσιο χώρο μνήμης και γνώσης

Όπως ενημέρωσα την κ. Υπουργό, αύριο η Νέα Αριστερά θα καταθέσει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση.

Χθες, 82 χρόνια μετά, κοιτάξαμε τους μελλοθάνατους στα μάτια.

Οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι απλώς ιστορικά ντοκουμέντα. Είναι τεκμήρια συλλογικής μνήμης και αυτογνωσίας.

Η μνήμη δεν είναι επετειακή υποχρέωση. Είναι πολιτική ευθύνη. Είναι άμυνα απέναντι στη λήθη και τον αναθεωρητισμό. Και οδηγός για μια δημοκρατία με βάθος και συνείδηση».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1441024350723739&id=100044485627317&mibextid=wwXIfr&rdid=UjTFwesxpPHyFHj5#}