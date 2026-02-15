Σεξουαλική κακοποίηση, κατήγγειλε πως δέχθηκε ένας 17χρονος στη Νίκαια, δείχνοντας ως δράστες δύο ενήλικους νεαρούς και ένα κορίτσι μόλις 15 χρόνων.
Η σεξουαλική κακοποίηση φέρεται πως έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο 17χρονος επισκέφθηκε τον 19χρονο φίλο του, στο σπίτι του στην Νίκαια. Εκεί όμως τον περίμεναν και ένας 20χρονος φίλος του αλλά και η 15χρονη κοπέλα του πρώτου.
Όπως κατήγγειλε ο ανήλικος, οι δράστες αφού πρώτα τον χλεύασαν και του πέταξαν αυγά και ξίδι, στη συνέχεια προχώρησαν σε γενετήσιες πράξεις κατά του, τραβώντας τα πάντα σε βίντεο με το κινητό τους.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgflbgoffh0x?integrationId=40599y14juihe6ly}
Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 19χρονο και τον 20χρονο στη Νίκαια, και αμέσως τους πέρασαν χειροπέδες.
Σε βάρος όλων έχει σχηματιστεί δικογραφία.