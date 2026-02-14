Ο Χρήστος Ε. Αθανασίου τιμήθηκε από την Αμερικανική Εταιρεία Μηχανολόγων Μηχανικών με μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για νέους επιστήμονες στον τομέα της μηχανικής.

Ο Έλληνας Καθηγητής στη Σχολή Αεροδιαστημικής Μηχανικής Daniel Guggenheim στο Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) στις ΗΠΑ, Χρήστος Αθανασίου απέσπασε πρόσφατα το βραβείο Eshelby Mechanics για Νέους Καθηγητές 2025 από την Αμερικανική Εταιρεία Μηχανολόγων Μηχανικών (ASME).

Το βραβείο τον αναγνωρίζει ως ένα ταχέως αναδυόμενο νεότερο ακαδημαϊκό στέλεχος που αποτελεί παράδειγμα πρωτοτυπίας, βάθους και αντίκτυπου στην ανάπτυξη και εφαρμογή της μηχανικής.

Το βραβείο Μηχανικής Eshelby καθιερώθηκε το 2012 στη μνήμη του Καθηγητή John Douglas Eshelby με σκοπό την προώθηση του τομέα της μηχανικής μεταξύ νέων ερευνητών και έρχεται μετά την περσινή βράβευσή του Έλληνα μηχανικού με το Orr Early Career Award 2025 από την Αμερικανική Εταιρεία Μηχανολόγων Μηχανικών (ASME), ως αναγνώριση της εξαιρετικής συνεισφοράς του, στην αρχή της σταδιοδρομίας του, στους τομείς της πειραματικής, υπολογιστικής ή θεωρητικής έρευνας στην κόπωση, τη θραύση και τον ερπυσμό υλικών.

Ο Αθανασίου ηγείται του Daedalus Lab, ενός ερευνητικού εργαστηρίου που στοχεύει στην προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας τόσο σε βιολογικά όσο και σε τεχνητά συστήματα, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η έρευνά του συνδυάζει πειραματικές μεθόδους υψηλής απόδοσης με τεχνικές μηχανικής μάθησης, ώστε να κατανοήσει και να προβλέψει πώς και πότε αποτυγχάνουν πολύπλοκα, βιώσιμα υλικά. Με άλλα λόγια, επιδιώκει να σχεδιάσει υλικά και κατασκευές που αντέχουν σε ακραίες συνθήκες, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Το έργο του ενσωματώνει προηγμένες πειραματικές μεθόδους, που καταγράφουν τη συμπεριφορά των υλικών υπό ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας, ορθολογικές αρχές

σχεδιασμού βασισμένες στη μηχανική και προσαρμοσμένη μοντελοποίηση με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη και τη φυσική. Μαζί, αυτά τα βασικά στοιχεία επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς πλαστικών, σύνθετων υλικών και δομών με αποδοτικότητα ως προς τον κύκλο ζωής, σχεδιασμένων για απαιτητικές εφαρμογές που κυμαίνονται από βιώσιμες συσκευασίες χαμηλού κόστους έως μη επανδρωμένα οχήματα και διαστημικές κατασκευές.

Ανάμεσα στα πρόσφατα επιτεύγματά του ξεχωρίζουν τα eco-voxels που είναι διακριτά δομικά στοιχεία τα οποία υπόσχονται να μετασχηματίσουν τον κατασκευαστικό κλάδο, αντιμετωπίζοντας τόσο τη στεγαστική κρίση, όσο και την κλιματική έκτακτη ανάγκη.

Για αυτή τη μελέτη του που εισήγαγε αυτό το αρθρωτό μοντέλο κατασκευής σχεδιασμένο τόσο για γήινα, όσο και για εξωγήινα περιβάλλοντα και που δημοσιεύτηκε πριν λίγους μήνες στο επιστημονικό περιοδικό Matter είχε μιλήσει ο ίδιος στο Dnews.

Στον καθηγητή πιστώνεται και η δημιουργία πλαισίων σχεδιασμού για τη βελτιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένων πολυμερών σε καταναλωτικές συσκευασίες, όπως παρουσιάστηκε στο arXiv και όπως είχε αναδείξει και πάλι το Dnews , αλλά και η ανάπτυξη αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν εύχρηστους αναλυτικούς τύπους για την πρόβλεψη της αστοχίας υλικών, με δημοσίευση στο Journal of the Mechanics and Physics of Solids.

Η πρόσφατη βράβευσή του επιβεβαιώνει τη δυναμική του πορεία και τη διεθνή αναγνώριση της συμβολής του στην επιστήμη και την καινοτομία. Ο Δρ Αθανασίου έχει τιμηθεί επίσης και με το βραβείο NSF CAREER, και η έρευνά του έχει αναδειχθεί μέσα από το Forbes, το The Weather Channel, το WSB-TV και από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ ο ίδιος έχει δώσει ομιλία και στο TEDx Atlanta.

Η Τελετή Απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου και Έκθεσης Μηχανολόγων Μηχανικών ASME τον προσεχή Νοέμβριο.