«Μάχομαι για την παράταξη και όχι για καρέκλες» είπε ο Χάρης Δούκας.

Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή (15/02), ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσίασε τις προτάσεις του για τη Νέα Στρατηγική που χρειάζεται να υιοθετηθεί προκειμένου να έρθει η πολιτική αλλαγή.

Όπως επισημαίνει: «Όσο ποτέ η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικές που επενδύουν στους ανθρώπους. Χρειάζεται ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσει σε καμία περίπτωση η λογική του τύπου «δεν πειράζει και αν έρθουμε δεύτεροι στις εκλογές, με το οποιοδήποτε ποσοστό».

Διαβάστε αναλυτικά:

«Όλοι μας εδώ θα συμφωνήσουμε το πόσο αδιαφανής, ανάλγητη, αλαζονική, διεφθαρμένη είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πράγματι μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή. Οι ανισότητες αυξάνονται. Οι πόροι εξαντλούνται. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς κλονίζεται. Όλα αυτά δείχνουν ότι η δημοκρατία μας απειλείται. Η ίδια η Δημοκρατία είναι αυτή που κινδυνεύει.

Όσο ποτέ η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικές που επενδύουν στους ανθρώπους. Χρειάζεται ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσει σε καμία περίπτωση η λογική του τύπου «δεν πειράζει και αν έρθουμε δεύτεροι στις εκλογές, με το οποιοδήποτε ποσοστό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν μας ταιριάζει. Δεν μας ταιριάζει, οτιδήποτε άλλο πέρα από την ανάληψη της ευθύνης για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Η πρώτη θέση στις εκλογές.

Είναι ευθύνη του καθένα από εμάς να συμβάλει σε αυτόν τον στόχο. Χωρίς να μασάμε τα λόγια μας. Χωρίς υπεκφυγές και ωραιοποιήσεις. Γιατί πονάμε την παράταξή μας. Γιατί θέλουμε να δούμε το ΠΑΣΟΚ εκεί που του αξίζει. Είναι χρήσιμοι όσοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους και προτείνουν λύσεις. Όχι αυτοί που σιωπούν.

Ουδέποτε μετά τις εσωκομματικές εκλογές του 2024, αμφισβήτησα την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Είμαστε ΠΑΣΟΚ από πάντα, από την πρώτη στιγμή που ασχοληθήκαμε με την πολιτική, δεν φύγαμε ποτέ, αγαπάμε το κόμμα μας, το στηρίξαμε και στα πιο δύσκολα και σεβόμαστε τις διαδικασίες του. Όμως μάχομαι για την παράταξη και όχι για καρέκλες. Γι’ αυτό πήρα την ευθύνη και προτείνω τόσο στα όργανα, όσο και δημόσια, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ για να φύγουμε δυναμικά μπροστά.

Το έκανα παράλληλα με τις μεγάλες μάχες που δώσαμε κατά της κυβερνητικής πολιτικής, στην Αθήνα & μαζί με τα αυτοδιοικητικά στελέχη, με αποκορύφωμα το Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη. Όμως και ιδιαίτερα εν όψει του Συνεδρίου μας είναι υποχρέωσή μας κι ευθύνη μας, να καταθέτουμε τις προτάσεις μας προς τα μέλη και τους φίλους μας. Όσον με αφορά, αυτή την υποχρέωση και ευθύνη θα την φέρω σε πέρας.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Το Συνέδριο μας πρέπει να γίνει αφετηρία επανεκκίνησης και ενδυνάμωσης του ΠΑΣΟΚ. Ένα Συνέδριο βαθιά πολιτικό, λυτρωτικό. Ένα Συνέδριο με πολιτικό διάλογο, με ψηφοφορίες και αποφάσεις. Από όπου θα βγούμε ενωμένοι και με τον ίδιο στόχο. Όχι ένα Συνέδριο στείρας καταμέτρησης κουκιών.

Γιατί εάν μείνουμε σε αυτά, αν παίζουμε μόνο με τους συσχετισμούς, το Συνέδριο δεν θα αφήσει τίποτα πίσω. Θα το πάρει ο αέρας, πριν καν φυσήξει.

Αυτή η μεγάλη, η τελευταία πριν τις εκλογές ευκαιρία, δεν πρέπει να χαθεί. Ας αναζητήσουμε την αυτοπεποίθηση μας με μια νέα στρατηγική που μαζί θα αποφασίσουμε.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Για την νέα μας Στρατηγική, θέλω ιδιαίτερα να σταθώ σε 3 προτάσεις.

1η ΠΡΟΤΑΣΗ: Δεν θα συγκυβερνήσουμε με την Ν.Δ. μετά τις εκλογές. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Δεν θα αποδεχτούμε τους ίδιους ανθρώπους και τις ίδιες πολιτικές, που μας οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο.

Μόνο έτσι θα είμαστε πολιτικά αξιόπιστοι. Έχουμε την ευθύνη να ψηφίσουμε και να σφραγίσουμε έτσι, αυτή την στρατηγική δέσμευση στο Συνέδριο.

Επιβεβαιώνουμε έτσι, με τον πλέον δυναμικό τρόπο αυτό που και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει διατυπώσει. Είναι άλλωστε, επιβεβαίωση της ιστορικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας μας. Μερικοί λένε. Αφού όλοι συμφωνούμε γιατί επιμένεις;

Αν συμφωνούμε όμως, τότε γιατί δεν το ψηφίζουμε; Ρωτάω εγώ. Μήπως έχει κάποιος αντίθετη άποψη; Όποιος έχει αντίθετη πρόταση να την καταθέσει. Μη φοβηθεί. Ανοιχτά.

Όχι όμως να μας λένε ότι αφήστε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και θα σας πούμε μετά τις εκλογές. Τα θέματα που αγγίζουν το DNA της παράταξης, δεν μπορεί να είναι kinder έκπληξη.

2η ΠΡΟΤΑΣΗ: Για να γίνουμε και πάλι η εικόνα του μέλλοντος, οφείλουμε να συγκρουστούμε με κατεστημένες λογικές και αντιλήψεις. Με σύγχρονο αντισυμβατικό και συνάμα ρεαλιστικό λόγο.

Για να εκφράσουμε την μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, τους νέους ανθρώπους, τους οικονομικά ασθενέστερους, τις δυνάμεις της καινοτομίας στην παραγωγή. Δεν έχουμε τύχη αν επιμένουμε σε μια άχρωμη, γενικόλογη πολιτική, που δεν συγκινεί τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν έχει όμως όσες αιχμές πρέπει.

Μόνο με ριζοσπαστικό λόγο θα έχουμε τύχη για την πολιτική αλλαγή. Με παρεμβάσεις που αλλάζουν την διακυβέρνηση της χώρας και βελτιώνουν την ζωή των πολιτών.

Το μεγάλο ΟΧΙ μας στην συγκυβέρνηση με την ΝΔ, ανοίγει τον δρόμο για ρηξικέλευθες πολιτικές. Που σε αντίθετη περίπτωση θα μείνουν στα χαρτιά, ένα μακρινό όνειρο που χάθηκε.

Ας μιλήσουμε λοιπόν:

• Για την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ

• Για μια γενναία αποκέντρωση. Οι πόροι για την αυτοδιοίκηση δεν γίνεται να είναι στο 2% του ΑΕΠ της χώρας, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 12%. Δεν είναι δυνατόν ο προϋπολογισμός επιμελητηρίων να είναι 5πλάσιος από αυτόν της Αθήνας.• Ας παλέψουμε ώστε η ΔΕΗ να διαδραματίσει τον ρόλο της ως δημόσια επιχείρηση

• Το νερό έχει πάψει να είναι δημόσιο αγαθό, εμπορευματοποιείται. Ήδη ανακοινώθηκε αύξηση 30% στο νερό στους δήμους. Να το πάρουν πίσω.

• Θέλουμε την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και τη μείωση των ανισοτήτων με στήριξη της δημόσιας υγείας και παιδείας

• Θέλουμε μέτρα διαφάνειας και ελέγχου, απέναντι στην προσπάθεια των πολυεθνικών να χρησιμοποιήσουν τους αλγόριθμους στα social media ως μέσα χειραγώγησης, λογοκρισίας, ψεύδους

• Ζητάμε πολιτικές μείωσης του χρόνου εργασίας, με συλλογικές συμβάσεις για αύξηση των μισθών, με κατάργηση των απαράδεκτων νόμων για την 13ωρη εργασία

• Να κάνουμε προτάσεις για την καταπολέμηση του πελατειασμού, προβλέποντας στην συνταγματική αναθεώρηση μεγάλο ποσοστό εξωκοινοβουλευτικών Υπουργών, ώστε να γίνει πράξη η διάκριση των εξουσιών.

• Μιλάμε για θητείες σε όλους όσους κατέχουν εκτελεστική εξουσία & για ασυμβίβαστα κράτους & κόμματος

Στόχος μας πρέπει να είναι η επαναφορά της κοινωνικής ευημερίας στην Ελλάδα. Χωρίς συμβιβασμούς.

3η ΠΡΟΤΑΣΗ: Πρωτοβουλίες για προγραμματικό διάλογο με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Χαίρομαι επειδή βλέπω θετικά βήματα από το κόμμα μας, σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η κοινή πρόταση νόμου για το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

Γιατί καμία πολιτική δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να δώσει απάντηση στις τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται.

Έχω πει χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία. Αν είχαμε έγκαιρα ανοίξει τον διάλογο με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου, δεν θα υπήρχε δυνατότητα για νέα κόμματα όπως ακούμε σήμερα. Οι παλινωδίες μας του έδωσαν την ευκαιρία.

Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν φοβάται τον διάλογο. Είναι η κυρίαρχη δύναμη στον προοδευτικό χώρο και οι προγραμματικές συγκλίσεις δυναμώνουν την κυβερνητική προοπτική του.

Προγραμματικές συγκλίσεις που δεν σημαίνουν ούτε ισοπέδωση, ούτε απώλεια ταυτότητας. Αλλά αναζήτηση κοινού τόπου – από τώρα – σε κρίσιμα ζητήματα. Απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές.

Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι μεγάλες προοδευτικές τομές δεν προέκυψαν από απομόνωση, αλλά από συγκλίσεις γύρω από καθαρούς στόχους. Ώστε το πολιτικό σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής. Φυσικά η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές είναι δεδομένη.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Για να γίνουν πράξη οι στόχοι μας, σαφώς πρέπει να τους διεκδικήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. Με ενότητα και ομοψυχία.

Πως όμως διασφαλίζεται αυτή;

Απαντώ:

• Με δημοκρατικό διάλογο μέσα στα όργανα του κόμματος, που πρέπει να λειτουργούν τακτικά

• Με σύνθεση των απόψεων που κατατίθενται και σεβασμό όλων

• Με εκλεγμένα όργανα σε Νομαρχιακό και Τοπικό επίπεδο. Δεν θα πάμε με ΝΟΕΣ ως τις εκλογές.

• Ισχυρή Φωνή στη βάση μας, με συμμετοχή της βάσης μας σε όσο το δυνατόν περισσότερες διαδικασίες, όπως αυτή που προβλέπει το Καταστατικό για τις προκριματικές εκλογές για τα ψηφοδέλτιά μας.

• Με άμεση συγκρότηση της προβλεπόμενης καταστατικά Επιτροπής Ψηφοδελτίων. Δεν νοείται ενός ανδρός αρχή.

Έχουμε όλοι την ευθύνη να τα διασφαλίσουμε, γιατί μόνο έτσι θα σφυρηλατηθεί στην πράξη η ΕΝΟΤΗΤΑ. Έχω και εγώ ευθύνη ως κεντρικό στέλεχος αναμφίβολα. Όμως την πρώτη και κύρια ευθύνη για τις αναγκαίες υπερβάσεις που διασφαλίζουν την ενότητα τις έχει ο Πρόεδρος.

Χρειάζεται ενότητα & αγώνας μέσα στην κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε την στασιμότητα. Αυτή που με τις προτάσεις μου, προσπαθώ να υπερβούμε. Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με χαμηλά ποσοστά. Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με την δεύτερη θέση στις εκλογές.

Ας αλλάξουμε λοιπόν κατεύθυνση.

Ας αναζητήσουμε όλοι μαζί με ανοιχτό διάλογο μέσα στην κοινωνία, μαζί με τους πολίτες, τον άλλο τον διαφορετικό δρόμο που πρέπει να χαράξουμε.

Το δρόμο της ενότητας, της κοινής μάχης απέναντι στη συντήρηση, τον δρόμο της Νίκης του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής στις εκλογές και της Προοδευτικής Διακυβέρνησης του τόπου. Για να θυμηθούμε το πάντα επίκαιρο σύνθημα του Γαλλικού Μάη του ’68:

«Αν όχι τώρα πότε; Αν όχι εμείς ποιος;»

Σ’ αυτή την προσπάθεια εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή.

Σας ευχαριστώ».