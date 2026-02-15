Συνεδριάζει η Ολομέλεια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιείται η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη.

Η σημερινή συνεδρίαση λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με τις εκλογές που διεξάγονται τις τελευταίες δύο ημέρες στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στις οποίες κατέρχεται ως υποψήφιο μέλος ο υπό διερεύνηση πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει την παραίτησή του, κάτι το οποίο ο κ. Παναγόπουλος δείχνει να απορρίπτει, ακόμη κι αν αυτό οδηγήσει σε ένα ηχηρό διαζύγιο ανάμεσα στην ΠΑΣΚΕ και το ΠΑΣΟΚ.