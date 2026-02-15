Η συνάντηση με τον Apon στην σκηνή.

Το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, ο Apon βρέθηκε στο Hotel Ermou, όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση, και η βραδιά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ξεχωριστές της σεζόν.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο και κάποια στιγμή ανέβηκε στην σκηνή, με την Άννα Βίσση να τον υποδέχεται θερμά. Ο Apon ερμήνευσε την επιτυχία του «Βοριάς», με την Άννα Βίσση να τον απολαμβάνει.

Η έκπληξη της βραδιάς ήρθε λίγο αργότερα, όταν η Άννα Βίσση, απευθυνόμενη στον Apon, του έκανε δημόσια πρόταση να συνεχίσει εκείνος στο Hotel Ermou την επόμενη σεζόν, καθώς η ίδια θα μεταφερθεί στο ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα.

{https://www.instagram.com/reels/DUuI1P8DBun/}

Όπως έχει γίνει γνωστό το προηγούμενο διάστημα, μετά από δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Hotel Ερμού, η τραγουδίστρια αποφάσισε να αποχωρήσει από τον χώρο και του χρόνου θα βρίσκεται στο Αθηνών Αρένα.