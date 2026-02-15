Το BBC αναφέρει πως τον τελευταίο χρόνο, έχουν μιλήσει με δεκάδες οικογένειες των οποίων οι ζωές έχουν διαλυθεί από παρορμητικές συμπεριφορές που προκαλούνται από γνωστά φάρμακα ως αγωνιστές ντοπαμίνης.

Η Frances μόλις είχε φτάσει στη δουλειά όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα που έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή της. Οι αστυνομικοί είχαν συλλάβει τον σύζυγό της, Andrew, δικηγόρο, με την κατηγορία ότι εξαπατούσε πελάτες και έψαχναν το σπίτι τους όπου έμενε το ζευγάρι με τα δύο παιδιά τους.

Το γραφείο του Andrew, σε ένα καταπράσινο χωριό στα νότια του Μάντσεστερ, έμοιαζε επίσης με σκηνή από τηλεοπτικό δράμα - καλυμμένο με κίτρινη ταινία εγκλήματος, το προσωπικό σε κατάσταση σοκ και τα αρχεία του κρυμμένα σε κουτί.

Το δικηγορικό του γραφείο είχε πληρεξούσιο για πολλούς ηλικιωμένους με άνοια. Αλλά η αστυνομία ανακάλυψε ότι έλειπαν εκατοντάδες χιλιάδες λίρες από τα χρήματα των πελατών του Andrew. Οι αστυνομικοί αργότερα διαπίστωσαν ότι είχε ξοδέψει τα χρήματα σε πορνογραφικούς ιστότοπους και αντίκες.

Αυτό συνέβη πριν από 12 χρόνια. Σύμφωνα με τη δικαστική υπόθεση, η παρορμητική συμπεριφορά του Andrew προκλήθηκε από φάρμακα που του είχαν συνταγογραφηθεί για τη νόσο του Πάρκινσον.

Έκλεψε από 13 από τους πελάτες του. Όλοι, εκτός από δύο, ήταν άνω των 80 ετών και κάποιοι ήταν άρρωστοι. Συνολικά, αφαιρέθηκαν 600.000 λίρες από τους λογαριασμούς τους. Μια 87χρονη που ζούσε σε οίκο ευγηρίας πέθανε λίγο μετά την κλοπή. Στην περιουσία της πλέον δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για την κηδεία της.

«Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να μας γνωρίσουν και μπορώ να το καταλάβω απόλυτα», λέει η Φράνσις, σκεπτόμενη τι έκανε ο Andrew. Ενώ η κόρη τους, η Άλις, λέει ότι ο πατέρας της «ποτέ δεν συγχώρεσε τον εαυτό του».

Η συμπεριφορά του Andrew αργότερα θα είχε τραγικές συνέπειες. Η περίπτωσή του είναι ακραία αλλά κάθε άλλο παρά μεμονωμένη.

Τι προκαλεί το φάρμακο για το Πάρκινσον

Το BBC αναφέρει πως τον τελευταίο χρόνο, έχουν μιλήσει με δεκάδες οικογένειες των οποίων οι ζωές έχουν διαλυθεί από παρορμητικές συμπεριφορές που προκαλούνται από γνωστά φάρμακα ως αγωνιστές ντοπαμίνης.

Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων σεξουαλικών ορμών- όπως εθισμούς στην πορνογραφία και στις εργαζόμενες στο σεξ, στις ψυχαναγκαστικές αγορές και στα τυχερά παιχνίδια που έχουν κοστίσει στους ανθρώπους δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες λίρες.

Τα φάρμακα αποτελούν μια καθιερωμένη θεραπεία για τη νόσο του Πάρκινσον, το Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών και άλλες παθήσεις. Μόνο στην Αγγλία, έχουν συνταγογραφηθεί 1,5 εκατ. φορές από γενικούς ιατρούς τον τελευταίο χρόνο.

Οι συμβουλές του NHS είναι σαφείς: Εάν τα παίρνετε και έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, θα πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας.

Ένας στους έξι ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον που λαμβάνουν φάρμακα επηρεάζεται από διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων- τον κλινικό όρο για αυτή τη συμπεριφορά- σύμφωνα με μια μελέτη του 2010 σε λίγο πάνω από 3.000 άτομα.

Απαντώντας στην έρευνά μας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής Υγείας των Βουλευτών περιέγραψε τα ευρήματά μας ως «καταστροφικά» και έγραψε στην ρυθμιστική αρχή φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου ζητώντας της να επανεξετάσει τις επίσημες προειδοποιήσεις.

Πολλοί από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησε το BBC είπε ότι δεν είχαν ιστορικό τέτοιων παρορμητικών συμπεριφορών πριν πάρουν τα φάρμακα - και δεν έκαναν καμία σύνδεση με τα φάρμακά τους όταν άρχισαν να τα αντιμετωπίζουν.

Λένε ότι οι γιατροί δεν τους προειδοποίησαν σωστά ούτε παρακολούθησαν τις επιδράσεις των φαρμάκων.

Όταν ο δικηγόρος βρήκε πως έχει Πάρκινσον

Το καλοκαίρι του 2013, το Σαββατοκύριακο μετά τη σύλληψή του, ο Andrew προσπάθησε να δείξει θάρρος στην οικογένειά του. Αλλά εκείνη την Κυριακή κατέρρευσε στο σπίτι και μεταφέρθηκε στα επείγοντα.

Είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον πριν από λίγα χρόνια και, όταν άρχισε να έχει τρέμουλο, οι γιατροί του συνταγογράφησαν ένα φάρμακο που ονομάζεται πραμιπεξόλη. Τα αποτελέσματα του φαρμάκου ήταν «θαυματουργά», σύμφωνα με τη Φράνσις.

Η πραμιπεξόλη και παρόμοια φάρμακα δρουν ενισχύοντας τη δραστηριότητα της ντοπαμίνης - μιας χημικής ουσίας που βοηθά στη ρύθμιση των κινήσεών μας, αλλά η οποία επίσης προκαλεί συναισθήματα ανταμοιβής και απόλαυσης.

Τα συμπτώματα του Andrew από τη νόσο Πάρκινσον μειώθηκε δραματικά, λέει η οικογένειά του, και σύντομα επέστρεψε ακόμη και στο τένις.

Αλλά στα επείγοντα μετά την κατάρρευσή του, ένας γιατρός ρώτησε τη Φράνσις αν γνώριζε ότι η πραμιπεξόλη θα μπορούσε να προκαλέσει μια σειρά από παρορμητικές συμπεριφορές σε άτομα που τη λαμβάνουν.

Οι παρενέργειες του φαρμάκου για το Πάρκινσον στον δικηγόρο

Η Φράνσις λέει ότι αυτό ήταν ένα «τρομερό σοκ». Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν είχε ποτέ προειδοποιηθεί παρά το γεγονός ότι παρακολούθησε όλα τα ραντεβού του Andrew.

Οι πιθανές παρενέργειες του φαρμάκου, λέει, εξήγησαν τελικά τις ψυχαναγκαστικές αγορές του Andrew- αν και σε εκείνο το σημείο δεν είχε ιδέα για την πραγματική έκταση των δαπανών του.

Πριν από τη διάγνωσή του, ο Άντριου χρησιμοποιούσε κάμερες web και ιστότοπους σεξουαλικής συνομιλίας περίπου μία φορά την εβδομάδα. Αλλά τον χρόνο που ακολούθησε από την έναρξη των χαπιών, πραγματοποίησε σχεδόν 500 πληρωμές σε αυτά.

Συνέχισε να ξοδεύει περισσότερες από 100.000 λίρες μόνο σε έναν ιστότοπο χρησιμοποιώντας τα χρήματα των πελατών του. Ξόδεψε επίσης σχεδόν 80.000 λίρες σε εργαζόμενες του σεξ σε μόλις τέσσερις μήνες, και όταν συνελήφθη, βρέθηκε ότι το κινητό του τηλέφωνο περιείχε τους αριθμούς 90 διαφορετικών συνοδών.

