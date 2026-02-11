Αυτή η απλή ρύθμιση μπορεί να κάνει το iPhone σας πολύ πιο ασφαλές σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η απώλεια ή η κλοπή ενός iPhone μπορεί να είναι πολύ αγχωτική. Ένα από τα πρώτα πράγματα που συνήθως κάνει ένας κλέφτης, είναι να βάλει τη συσκευή σε Airplane Mode (Λειτουργία αεροπλάνου), ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί μέσω των υπηρεσιών εντοπισμού της Apple.

Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι η Apple προσφέρει μια κρυφή ρύθμιση, που σας επιτρέπει να εμποδίσετε οποιονδήποτε να ενεργοποιήσει το Airplane Mode. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα κι αν κάποιος πάρει το iPhone σας, δεν θα μπορέσει να το κάνει πλέον «αόρατο».

Βήματα για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις του iPhone σας.

Πατήστε στο Face ID & Passcode (ή Touch ID & Passcode, ανάλογα με τη συσκευή σας) και εισάγετε το PIN σας.

Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, πηγαίνετε στο Allow access when locked.

Θα δείτε μια λίστα με επιλογές που είναι ενεργοποιημένες (πράσινο χρώμα).

Απενεργοποιήστε το Control Center πατώντας το κουμπί δίπλα του.

Από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, κανείς δεν θα μπορεί να ανοίξει το Control Center από την κλειδωμένη οθόνη για να βάλει τη συσκευή σας σε Airplane Mode, εκτός αν γνωρίζει το PIN σας.

{https://www.tiktok.com/@smartphonetoolbox/video/7604600479116479757?is_from_webapp=1&sender_device=pc}