Με την άμεση λήψη των ενημερώσεων και προσεκτική χρήση των δεδομένων τους στο διαδίκτυο, οι χρήστες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκμετάλλευσης των όποιων ευπαθειών.

Η Apple προειδοποίησε όλους τους χρήστες iPhone και iPad να εγκαταστήσουν άμεσα τις τελευταίες ενημερώσεις, προκειμένου να προστατεύσουν τις συσκευές τους από μια κρίσιμη απειλή.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν δύο σοβαρές ευπάθειες στο WebKit, τη μηχανή περιήγησης που τροφοδοτεί το Safari και όλους τους browsers σε iOS. Οι ευπάθειες χαρακτηρίζονται ως μέρος μιας «εξαιρετικά εξελιγμένης επίθεσης» που στοχεύει συγκεκριμένα άτομα.

Ο κίνδυνος προέρχεται από κακόβουλες ιστοσελίδες, οι οποίες μπορούν να υποχρεώσουν τη συσκευή να εκτελέσει επιβλαβείς εντολές. Αυτό σημαίνει ότι χάκερ μπορεί να αποκτήσουν έλεγχο του iPhone ή του iPad ή να τρέξουν κώδικα χωρίς την άδεια του χρήστη.

Για τους χρήστες με ενεργοποιημένες τις αυτόματες ενημερώσεις, το patch έχει ήδη εγκατασταθεί, ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να κατεβάσουν χειροκίνητα τα iOS 26.2 ή iPadOS 26.2 μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής.

Ποιες συσκευές κινδυνεύουν περισσότερο

Στην ομάδα υψηλού κινδύνου βρίσκονται:

iPhone 11 και νεότερα μοντέλα

iPad Pro 12,9 ιντσών (3ης γενιάς και νεότερα)

iPad Pro 11 ιντσών (1ης γενιας και νεότερα)

Άλλες ευάλωτες συσκευές είναι το iPad Air (3ης γενιάς και νεότερα), iPad (8ης γενιάς και νεότερα) και iPad mini (5ης γενιάς και νεότερα).

Οι ευπάθειες χαρακτηρίζονται ως zero-day, δηλαδή ήταν άγνωστες στους δημιουργούς του λογισμικού, κάτι που μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν οι χάκερ πριν υπάρξει διαθέσιμη ενημέρωση. Ειδικές ομάδες ασφαλείας εντόπισαν τις αδυναμίες και προειδοποίησαν ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις.

Συμβουλές για προστασία

Ο ειδικός στην κυβερνοασφάλεια Kurt Knutsson εξηγεί ότι η άμεση εγκατάσταση ενημερώσεων είναι κρίσιμη, καθώς οι επιθέσεις zero-day εκμεταλλεύονται τη δυσκολία των χρηστών να ενημερώσουν άμεσα τις συσκευές τους.

Ενεργοποιήστε τις αυτόματες ενημερώσεις για όλες τις Apple συσκευές σας, ώστε τα patches να εφαρμόζονται χωρίς καθυστέρηση.

Αποφύγετε ύποπτους συνδέσμους από SMS, WhatsApp, Telegram ή email. Αν φαίνεται ύποπτος, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησης αντί να τον ανοίξετε.

Χρησιμοποιήστε antivirus για να προστατεύσετε όλες τις συσκευές σας και να λαμβάνετε προειδοποιήσεις για phishing ή ransomware.

Περιορίστε τα προσωπικά δεδομένα σας online μέσω ρυθμίσεων ιδιωτικότητας στα social media και υπηρεσιών αφαίρεσης δεδομένων, μειώνοντας την ορατότητα και τον κίνδυνο στοχοποίησης.

