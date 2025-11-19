Θέμα - ταμπού η ρήξη των σχέσεων της χώρας με τη Μόσχα.

Την παραμονή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στη Δανία, οι ιστοσελίδες πολιτικών κομμάτων δέχθηκαν κυβερνοεπιθέσεις, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν φιλορώσοι χάκερ.

Στην Πολωνία, οι κυβερνητικές και στρατιωτικές αρχές μιλούν ανοιχτά για κυβερνοεπιθέσεις και περιστατικά δολιοφθοράς σε υποδομές τις οποίες αποδίδουν σε σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας από τον ρωσικό παράγοντα.

Οι σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία είχαν έτσι κι αλλιώς διαταραχτεί λόγω της ενεργού στήριξης της Ουκρανίας και τώρα που η Ελλάδα γίνεται ο βασικός εταίρος των ΗΠΑ στην προσπάθεια "φραγής" για το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, εύλογο είναι να υπάρχει ραγδαία επιδείνωση.

Συζήτηση δεν γίνεται, ενημέρωση δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση ούτε καν ασχολείται, αλλά, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, η εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας βρίσκεται σε επιφυλακή για προφανείς λόγους.

Ε.Σ.