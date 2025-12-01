Aναλυτικά όλοι νικητές.

Στο εμβληματικό θέατρο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, η Τελετή Απονομής των Βραβείων «Κάρολος Κουν» 2024/25, καθώς και των Βραβείων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής 2024/25, που διοργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και η Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.



Την έναρξη της τελετής κήρυξε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος στο χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ άλλων: «Σήμερα, η Αθήνα φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει και να καταστεί παγκόσμια πρωτεύουσα του θεάτρου. Μέσα και από τη στενή συνεργασία μας με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, την οποία επισφραγίσαμε πριν μερικούς μήνες, διοργανώνουμε νέους θεσμούς που εμπνέονται από τα Αρχαία Διονύσια. Mε ειδικά σχεδιασμένες παραστάσεις θα εξερευνήσουμε τη σύνδεση θεάτρου και Δημοκρατίας, μέσω του διαλόγου, της διαβούλευσης και της συμμετοχής. Τα φετινά βραβεία Βραβεία «Κάρολος Κουν» μας υπενθυμίζουν για ακόμα μια φορά το τεράστιο πολιτιστικό μας απόθεμα. Όπως έλεγε και ο Κάρολος Κουν: «Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας. Μόνος του ο καθένας είναι ανήμπορος. Μαζί ίσως κάτι μπορέσουμε να κάνουμε».

Στην τελετή ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απένειμε το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου στον Κωνσταντίνο Ντέλλα για την παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» στο θέατρο Σταθμός.



Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων Ελένη Ζωντήρου απένειμε το Βραβείο Ερμηνείας Ηθοποιού σε Ελληνικό Έργο στον Χάρη Χαραλάμπους-Καζέπη για τον Οιδίποδα σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου, ενώ ο Θανάσης Τριαρίδης έλαβε το Βραβείο Δραματουργίας Ελληνικού Έργου για το έργο του «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων Βασίλειο Μπόκο.

Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος των Βραβείων Θεάτρου και Μουσικής της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών

Την Κριτική Επιτροπή Θεάτρου 2024/25 απαρτίζουν οι θεατρικοί κριτικοί: Ανθούλα Δανιήλ (πρόεδρος), Ελένη Αναγνωστοπούλου, Κώστας Ζήσης, Κατερίνα Θεοδωράτου και Νίκος Μπατσικανής, ενώ την Κριτική Επιτροπή Μουσικής 2024/25 οι μουσικοί κριτικοί: Γεώργιος Κύρκος-Τάγιας (πρόεδρος), Δημήτριος Κιουσόπουλος, Μαρία Μόσχου, Ευτύχιος Χωριατάκης και Θωμάς Ταμβάκος. Η παρουσίαση της εκδηλώσεως έγινε από την τιμηθείσα με Τιμητική Διάκριση Διεθνούς Θεατρικού Ρεπερτορίου (2014), ηθοποιό Θάλεια Ματίκα.



Η διοργάνωση συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της πρωτεύουσας και, μέσω ειδικών κατηγοριών τιμητικών διακρίσεων, στην τόνωση της πνευματικής ζωής στην περιφέρεια και στη διεθνή προβολή της ελληνικής δημιουργίας.

Το σύμβολο των Βραβείων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής είναι επίχρυσο ακριβές αντίγραφο στεφάνου ελληνιστικής εποχής, που ανακαλύφθηκε σε βασιλικό τάφο της Αττικής και φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη, ενώ αυτό των βραβείων «Κάρολος Κουν» είναι αντίγραφο του «Ηλίου» που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Διαμαντής Διαμαντόπουλος για τις ανάγκες της σκηνοθεσίας της τραγωδίας «Άλκηστις» του Ευριπίδη - του πρώτου αρχαίου δράματος που σκηνοθέτησε ο Κάρολος Κουν.

Μεγάλο Βραβειο Θεάτρου

Βραβεία «Κάρολος Κουν» - Βραβεία Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής 2024/25 - Κατάλογος Βραβευθέντων

Α) ΒΡΑΒΕΙΑ «ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ»



Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου: Κωνσταντίνος Ντέλλας για την παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» στο θέατρο Σταθμός

Ερμηνείας Ελληνικού Έργου: Χάρης Χαραλάμπους-Καζέπης για τον Οιδίποδα σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου Δραματουργίας Ελληνικού Έργου: Θανάσης Τριαρίδης για το έργο του «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου»



Β) ΒΡΑΒΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ

Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου: Δέσποινα Μπεμπεδέλη – για την ερμηνεία της στο έργο «Εκ κοιλίας μητρός μου» και για τη συνολική προσφορά της στο θέατρο Βραβείο Αρχαίου Δράματος: Έβελυν Ασουάντ – για την ερμηνεία της ως Κασσάνδρα στην Ορέστεια του Αισχύλου (σκηνοθεσία Θ. Τερζόπουλου)

Βραβείο Θεατρολογικού Συγγράμματος: «Το θέατρο στη Ζάκυνθο τον 20ό αιώνα 1901- 1953. Μουσική ζωή, κοινωνική ζωή και λαϊκά θεάματα» του Διονύση Ν. Μουσμούτη (Εκδόσεις Πλέσσα)

Βραβείο Διεθνούς Θεατρικού Ρεπερτορίου: Έκτορας Λυγίζος - για τη θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του έργου «Ο αποτυχημένος» του Τόμας Μπέρνχαρντ

Βραβείο σε Νέο Καλλιτέχνη του Θεάτρου: Μάριο Μπανούσι - για τη σκηνοθεσία της παράστασης «ΜΑΜΙ» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση



Γ) ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ



Μεγάλο Βραβείο Μουσικής: Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών για τη συνεχή, συνεπή και υψηλού επιπέδου προσφορά της στην Ελληνική λόγια μουσική

Βραβείο Μουσικολογικού Συγγράμματος: (απονεμήθηκαν μόνο Έπαινοι)

Βραβείο σε Δισκογραφική Εργασία Ελληνικού Ενδιαφέροντος: «Greek Songs by Non-Greek Composers» της μεσοφώνου Έλενας Μαραγκού (έκδοση της δισκογραφικής εταιρείας Etcetera)

Βραβείο σε Πολιτισμικό Οργανισμό της Περιφέρειας: Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Τεχνών και Πολιτισμού (Κόρινθος)

Βραβείο σε Νέο Καλλιτέχνη της Μουσικής: Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν (βιολοντσελίστας)



Ελένη Ζωντήρου



Δ) ΕΠΑΙΝΟΙ (θέατρο)



Έπαινος για Αρχαίο Δράμα: Άρης Μπινιάρης – για τη σκηνοθεσία της κωμωδίας Όρνιθες του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο

Έπαινος για Θεατρολογικό Σύγγραμμα: «Ο Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου και το ελληνικό θέατρο. Στα χνάρια της Ιστορίας και της Παράδοσης» της Κωνσταντίνας Ριτσάτου (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης)

Έπαινος για Διεθνές Ρεπερτόριο: Βάσια Βασιλείου – για τη σκηνοθεσία του έργου «Δεσποινίς Τζούλια» του Στρίντμπεργκ και την υποβλητική ερμηνεία της

Έπαινος σε Νέο Καλλιτέχνη του Θεάτρου: Σταύρος Μόσχης – για τη σύλληψη και την ερμηνεία του στην παράσταση «Θα γίνω η Μήδεια – κανείς δεν μαρτυρεί για τον μάρτυρα»



Βασίλης Μπόκος



Ε) ΕΠΑΙΝΟΙ (μουσική)

Έπαινοι για Μουσικολογικό Σύγγραμμα: «Νικόλας Οικονόμου – Η αναπάντεχη φυγή μιας ιδιοφυίας» της Βάντας Οικονόμου-Κωνσταντίνου (εκδόσεις Διόραμα) και «Ωδείον Αθηνών (1871-1873): Το χρονικό της ιδρύσεώς του μέσα από τις αρχειακές πηγές του» της Μαρίας Παχνιστή (εκδόσεις Orpheus)

Έπαινος για Δισκογραφική Εργασία Ελληνικού Ενδιαφέροντος: «A Time To Break Silence» του φαγκοτίστα Γεωργίου Φαρούγγια (έκδοση της εταιρείας Subways)

Έπαινος σε Νέο Καλλιτέχνη της Μουσικής: (δεν απονεμήθηκε)



ΣΤ) ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (εκτός συναγωνισμού)



Τιμητική Διάκριση: «Opus Alexandrinum – Η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας» της φλαουτίστας Ναταλίας Γεράκη (έκδοση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού).