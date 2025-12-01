«Σε μια εποχή που μιλάμε για ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει και να καταστρέφει» τόνισε ο Μακρόν κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Ζελένσκι στο Παρίσι.

Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό, σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελενσκι μετά τη διμερή συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η κοινή συνέντευξη τύπου Μακρόν - Ζελενσκι ξεκίνησε με δύο ώρες καθυστέρηση και πρώτος τον λόγο πήρε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας την υποστήριξή του στην Ουκρανία μετά τις τελευταίες αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη χώρα, ιδιαίτερα στο Ντνίπρο.

«Η Ρωσία διαιωνίζει και επιδεινώνει το έγκλημα της επιθετικότητάς της όλο και περισσότερο κάθε μέρα», δήλωσε ο Μακρό και εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι «σε μια εποχή που μιλάμε για ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει και να καταστρέφει». Επισήμανε πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να διαπραγματευτεί το έδαφός της.

«Οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο και επαινώ το έργο που επιτελεί η αμερικανική ομάδα υπό την αιγίδα του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος,. Πρόσθεσε ωστόσο πως «όταν μιλάμε για ειρήνη, όλοι έχουν έναν ρόλο να διαδραματίσουν» αλλά «η Ουκρανία είναι η μόνη που μπορεί να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα», υποστήριξε.

«Σε μια εποχή που μιλάμε για ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει και να καταστρέφει» τόνισε ο Μακρόν και είπε ότι ο βασικός στόχος είναι να σταματήσουν οι δολοφονίες. «Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την επιθετικότητα. Δεν έχει δώσει κανένα σήμα, καμία απόδειξη για αυτό», σημείωσε και επέμεινε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν πρέπει να συζητηθούν χωρίς τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους - και γενικότερα, τον Συνασπισμό των Προθύμων - καθώς «αυτοί είναι οι εγγυητές» και θα επηρεαστούν από οτιδήποτε αλλάξει την ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι «ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας», αναφερόμενος σε συζητήσεις που ήταν «σημαντικές για την ασφάλεια των Ευρωπαίων, των Γάλλων πολιτών και των Ουκρανών». Πρόσθεσε ότι θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους «τις επόμενες ημέρες» για να «διευκρινιστεί η αμερικανική συμμετοχή σε αυτές τις εγγυήσεις». «Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία μπορεί να παράσχει πλήρη σαφήνεια στον Αμερικανό μεσολαβητή σε αυτό το πλαίσιο σχετικά με τη δέσμευσή της για ειρήνη» δήλωσε ο Μακρόν μεταξύ άλλων και διευκρίνισε ότι θα υπάρξουν «συζητήσεις μεταξύ της αμερικανικής αντιπροσωπείας και μιας ρωσικής αντιπροσωπείας» για να εξεταστεί «η προθυμία της Ρωσίας να προχωρήσει».

Ο Μακρόν ρωτήθηκε και για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία αλλά αρνήθηκε να κάνει διάλεξη στην Ουκρανία. Όταν ρωτήθηκε για την παραίτηση του Αντρίι Γερμάκ εν μέσω ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «οι υπεύθυνοι φορείς έγιναν, ενισχύθηκαν και κάνουν ελεύθερα τη δουλειά τους. Οι αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν ελήφθησαν κυρίαρχα από τους Ουκρανούς υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων. Είναι ο ρόλος μας να κάνουμε διάλεξη στην Ουκρανία;Όχι ακριβώς», υποστήριξε ο Μακρόν.

Όσο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, «αυτό που ανησυχεί είναι ότι ποτέ δεν βλέπεις τέτοιου είδους αποφάσεις να λαμβάνονται από τη ρωσική πλευρά. Γιατί εκεί βρίσκεται η πραγματική δικτατορία», αρκέστηκε να πει ο Μακρόν. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον πιθανό διάδοχο του Αντρίι Γερμάκ.

Ο Μακρόν επισήμανε ακόμα ότι η Ουκρανία ήταν ανοιχτή σε διάφορες προτάσεις για κατάπαυση του πυρός και τερματισμό του πολέμου καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, με τη Ρωσία να μπλοκάρει επανειλημμένα την πρόοδό τους.

Οι δηλώσεις Ζελενσκι

«Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε και συνεχίζει να διεξάγει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, χαιρετίζοντας μια «πολύ σημαντική» συζήτηση με τον Εμανουέλ Μακρόν και Αμερικανούς εκπροσώπους.

Προέτρεψε επίσης τον κόσμο να μην πιστεύει την «προπαγάνδα της ομίχλης του πολέμου» που περιβάλλει τις ρωσικές προελάσεις, τονίζοντας τις σημαντικές απώλειες που υπέστησαν οι ρωσικές δυνάμεις τον Οκτώβριο. Η πρώτη γραμμή είναι «μια ζωντανή γραμμή» με «προκαταλήψεις σε μικρές ομάδες», υποστήριξε ο Ζελένσκι.

«Το πρόβλημα με τους Ρώσους είναι ότι δεν θέλουν να σταματήσουν παρά τις απώλειες. Και για τη Ρωσία, (...) είναι ζήτημα εδάφους, αλλά είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συνδεθεί με εγγυήσεις ασφαλείας», επανέλαβε ο Ζελένσκι. «Στην καρδιά όλων αυτών βρίσκονται οι άνθρωποι. Επομένως, πρέπει να εγγυηθούμε στους πολίτες μας ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω επιθετικότητα» σημείωσε.

Οι προτεραιότητες της Ουκρανίας παραμένουν οι εγγυήσεις ασφάλειας, η διατήρηση της κυριαρχίας και του εδάφους, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επέμεινε ότι η Ρωσία δεν πρέπει να λαμβάνει ανταμοιβές για την επιθετικότητά της στην Ουκρανία. Όπως είπε ελπίζει να έχει συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα μόλις ο Στιβ Γουίτκοφ επιστρέψει από τις συνομιλίες του στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα.

Μακρόν για ευρωπαϊκή πίεση στη Ρωσία

Ερωτηθείς για την πίεση που ασκεί η Ευρώπη στη Ρωσία, ο Μακρόν είπε ότι ο τελευταίος γύρος κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και του σκιώδους στόλου, έχει ασκήσει τη μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία «από την έναρξη του πολέμου» και θα μπορούσε να είναι κάτι που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού.

«Πιστεύω πραγματικά ότι τις επόμενες εβδομάδες, η πίεση στη ρωσική οικονομία και η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές προσπάθειες θα αλλάξουν δραστικά», είπε.

Ερωτηθείς και για τη χρήση "παγωμένων" ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και τη συνεχιζόμενη αντίθεση του Βελγίου στο προτεινόμενο δάνειο αποζημιώσεων της ΕΕ, επέμεινε πως είναι βέβαιος ότι «θα βρούμε μια επιλογή που τεχνικά θα αντιμετωπίσει όλα τα νόμιμα ερωτήματα που εγείρονται».

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Ουκρανός πρόεδρος έσπευσε να κάνει μία ανάρτηση ενημερώνοντας πως «κατά τη διάρκεια των πολύωρων συνομιλιών μας, ο Εμανουέλ Μακρόν και εγώ αξιολογήσαμε πολλές λεπτομέρειες. Η κύρια εστίασή μας ήταν στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και στις εγγυήσεις ασφάλειας. Η ειρήνη πρέπει να είναι βιώσιμη. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τις ενέργειες κάθε ηγέτη» δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ενημέρωσε ότι θα ακολουθήσουν τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες συμμαχικών χωρών.

Μετά τη διμερή τους συνάντηση, ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του είχαν επικοινωνία με τον Αμερικανό διαπραγματευτή Στιβ Γουίτκοφ και τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ούμεροφ, οι οποίοι διεξάγουν συζητήσεις στη Φλόριντα, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Ουμέροφ, μετά τη συνάντηση Μακρόν - Ζελένκσι δήλωσε ότι επιτεύχθηκε «σημαντική πρόοδος» σε δύο ημέρες συνομιλιών με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, αλλά «ορισμένα ζητήματα» απαιτούν περαιτέρω δουλειά. «Πετύχαμε σημαντική πρόοδο, αν και ορισμένα ζητήματα εξακολουθούν να απαιτούν περαιτέρω βελτίωση», δήλωσε ο Ουμέροφ με ανάρτησή του στα social media ενώ σημείωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία ετοιμάζει μία πλήρη έκθεση «και σύντομα θα την παρουσιάσουμε προσωπικά στον Πρόεδρο κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ευρώπη, για την οποία ήδη αναχωρούμε με την ομάδα διαπραγμάτευσης».

Όπως ενημέρωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Κιρ Στάρμερ, «μόλις μιλήσαμε με τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ούμεροφ και τον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μετά τη συνάντηση των αντιπροσωπειών Ουκρανίας - ΗΠΑ στη Φλόριντα. Μια σημαντική ενημέρωση και συμφωνήσαμε να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αυτοπροσώπως - οι ομάδες μας θα συντονίσουν τα χρονικά διαγράμματα για πιθανές περαιτέρω επαφές» τόνισε.

Παράλληλα ο Ζελένσκι και ο Μακρόν συνομίλησαν κατά τη συνάντησή τους με τους εταίρους τους από τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Πολωνία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία και την Ολλανδία, καθώς και με τους προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Είχαμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση για τις βασικές προτεραιότητες με τους Ευρωπαίους φίλους μας. Η δομή είναι πραγματικά χρήσιμη - ένα σημαντικό μέρος της ενότητας της Ευρώπης - και βοηθάει σε μεγάλο βαθμό την Ευρώπη να υπερασπιστεί τα κοινά μας συμφέροντα. Ουκρανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Φινλανδία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε την ουσία των συνομιλιών της ουκρανικής αντιπροσωπείας με την αμερικανική πλευρά στη Φλόριντα» σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρόσθεσε ακόμα ότι «προετοιμάζουμε συναντήσεις στην Ευρώπη. Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί δίκαια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος στην ανάπτυξη εγγυήσεων ασφαλείας και μιας μακροπρόθεσμης βάσης για την ανθεκτικότητά μας - τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε τον συντονισμό μας. Σας ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξή σας!» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Μερτς: Καμία απόφαση για την Ουκρανία και την Ευρώπη χωρίς Ουκρανούς και χωρίς Ευρωπαίους

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «υπαγορευμένη ειρήνη» στην Ουκρανία και ότι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του πρέπει να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Έχουμε μια σαφή πορεία δράσης: Καμία απόφαση για την Ουκρανία και την Ευρώπη χωρίς Ουκρανούς και χωρίς Ευρωπαίους», δήλωσε ο Μερτς μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στο Βερολίνο, λίγο μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι.

«Καμία υπαγορευμένη ειρήνη πάνω από τα κεφάλια των Ουκρανών. Καμία αποδυνάμωση ή διαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Η «απουσία» της Πολωνίας από τις συνομιλίες

«Δεν θέλω να προκαλέσω περιττά συναισθήματα εδώ, αλλά ας πούμε ότι δεν θέλουν όλοι στην Ουάσινγκτον και σίγουρα κανείς στη Μόσχα να είναι παρούσα η Πολωνία πάντα και παντού. Το εκλαμβάνω αυτό ως κομπλιμέντο προς εμένα και ως κομπλιμέντο προς την Πολωνία. Και θα το αφήσω εδώ πριν πω πολλά» σημέιωσε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τουσκ.

Κάλας: Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στην ασθενέστερη πλευρά

Ανήσυχη για τη συνάντηση Γουίτκοφ - Πούτιν στη Μόσχα δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Κάγια Κάλας. Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ επισήμανε πως οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του απεσταλμένου των ΗΠΑ ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν την πίεση στην Ουκρανία για να κάνει παραχωρήσεις.

«Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στην ασθενέστερη πλευρά, επειδή αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, όταν η Ουκρανία παραδοθεί», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους.

Τα επόμενα βήματα

Η συνάντηση του Βελονρίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι με τον Εμανουέλ Μακρόν ήταν η πρώτη από μία σειρά συναντήσεων, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος αναζητά υποστήριξη από Ευρωπαίους συμμάχους, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Λευκός Οίκος ασκεί πιέσεις στην Ουκρανία να συμφωνήσει σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία έχει δείξει αρχική αντίσταση σε αυτό. Παρά την πρόσφατη αναζωπύρωση των διπλωματικών προσπαθειών, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι τα χάσματα μεταξύ των πλευρών έχουν κλείσει.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα για να διαπραγματευτούν τις λεπτομέρειες μιας ειρηνευτικής πρότασης. Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις συνομιλίες εποικοδομητικές, αλλά δήλωσαν ότι υπάρχει αρκετή ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει, χωρίς να διευκρινίσουν ποια βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

Μετά τις συνομιλίες του στο Παρίσι, ο Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στην Ιρλανδία για συναντήσεις την Τρίτη. Την ίδια ημέρα, ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ, μεταβαίνει στη Μόσχα, όπου το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σημειώνεται ότι ο Γουίτκοφ συμμετείχε στη σύνταξη ενός αρχικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προκάλεσε την οργή της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της επειδή απηχούσαν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας από την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Η Ουκρανία προσπάθησε να μετριάσει ορισμένα τμήματα της πρότασης και συμμετείχε σε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Γενεύη πριν από μια εβδομάδα. Αυτές οδήγησαν σε μια πιο ευνοϊκή έκδοση του σχεδίου.

Οι δύο πλευρές άφησαν στην άκρη ορισμένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα για μελλοντικές διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ορίων στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού, μιας προτεινόμενης απαγόρευσης παρουσίας στρατευμάτων του ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας και του πού θα χαράσσονταν τα νέα όρια μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Με πληροφορίες των NewYorkTimes/Guardian/Le Monde