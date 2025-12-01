Πέραν των ποσών, πρέπει να δηλώνονται το ΑΦΜ των ιδιοκτητών, ο αριθμός μισθωτηρίου και η παροχή ρεύματος.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε νέες διευκρινίσεις σχετικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν την επιστροφή ενοικίου, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα επιβληθεί πρόστιμο ή επιπλέον φόρος, εφόσον οι αλλαγές περιορίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία της σχετικής δαπάνης. Η ΑΑΔΕ καλεί τους δικαιούχους που έχουν δηλώσει εσφαλμένα το ποσό ενοικίου για το 2024 να προχωρήσουν άμεσα σε διορθώσεις, ώστε να καταβληθεί το σωστό ύψος ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 υποβάλλονται από σήμερα χωρίς καμία επιβάρυνση, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αποκλειστικά τη δαπάνη ενοικίου. Υπενθυμίζεται πως στους κωδικούς 811-816 αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη που καταβλήθηκε για την κύρια κατοικία, ενώ ο ενοικιαστής οφείλει να δηλώνει αποκλειστικά τα ποσά που έχει πράγματι πληρώσει και όχι τυχόν οφειλές. Αν ο μισθωτής άλλαξε κύρια κατοικία μέσα στο 2024, οφείλει να δηλώσει χωριστά τα ποσά ανά ακίνητο. Αντίστοιχα, στους κωδικούς 817-822 καταγράφεται η ετήσια δαπάνη για φοιτητική κατοικία. Πέραν των ποσών, πρέπει να δηλώνονται το ΑΦΜ των ιδιοκτητών, ο αριθμός μισθωτηρίου και η παροχή ρεύματος.

Όπως διευκρινίζεται, όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ οι δηλώσεις που θα κατατεθούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν χωρίς καθυστέρηση την ενίσχυση. Το ποσοστό των φορολογουμένων που δήλωσαν εκ παραδρομής μηνιαία αντί ετήσια δαπάνη υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνει το 1% του συνόλου.

Για επιπλέον διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ στο 1521 ή να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της πλατφόρμας 1521.aade.gr, επιλέγοντας τη διαδρομή Κοινωνική πολιτική – Επιδόματα – Στεγαστικά προγράμματα – Επιστροφή ενοικίου. Από αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, από την ίδια τηλεφωνική γραμμή θα παρέχεται και ενημέρωση σχετικά με την επιδότηση ενοικίου που έχει ήδη καταβληθεί.

