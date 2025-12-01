Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό.

Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

MamaTsita

Μαγειρεύω Χριστούγεννα/ KeyBooks

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος





Τα Public και η KeyBooks σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της MamaTsita, «Μαγειρεύω Χριστούγεννα», την Τρίτη 2/12 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Φέτος, τα Χριστούγεννα ξεκινούν από την κουζίνα!

Από καλομαγειρεμένα κρέατα και γιορτινά συνοδευτικά μέχρι αρωματικά γλυκά και αφράτες βασιλόπιτες, κάθε σελίδα είναι έμπνευση για τραπέζια που φέρνουν κοντά οικογένεια και φίλους.

Με πρακτικές συμβουλές για προετοιμασία χωρίς άγχος, ιδέες για ιδιαίτερο σερβίρισμα και μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, το βιβλίο αυτό σας βοηθά να απολαύσετε τις γιορτές μέσα από το φαγητό και τη χαρά τού να μοιράζεστε.

Ένα ζεστό, εμπνευστικό ταξίδι στην κουζίνα των Χριστουγέννων, γεμάτο αγάπη, γεύσεις και τη μοναδική φροντίδα της MamaTsita.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Γιάννης Καλπούζος

Μεθυστής Στα χώματα της Κρήτης/ Χάρτινη Πόλη

Τετάρτη 03/12 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος





Τα Public και οι εκδόσεις Χάρτινη Πόλη σε προσκαλούν σε μια βραδιά λόγου και μουσικής με αφορμή τη συλλεκτική έκδοση του μυθιστορήματος του Γιάννη Καλπούζου, «Μεθυστής - Στα χώματα της Κρήτης», την Τετάρτη 3/12 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.





Λίγα λόγια για το βιβλίο:

ΚΡΗΤΗ 1937-1945. Χρόνια σαν αιχμηρές ακίδες, αλλά και με φωτεινά φτεροκοπήματα.

Ο Νέστορας πορεύεται με τηv αρχή: Ευτυχώς χρωστάω στη ζωή και δε μου χρωστάει. Η Αριάνθη αναρωτιέται: Μήπως αν τα βάνεις όλα σε τάξη σού ξεφεύγει η ζωή; Ο Μιχαλαριάς, με τη μισή καρδιά του από γρανίτη και την άλλη μισή από βαμβάκι, αφότου ξεκάμπισε στο χνούδι της γης, έζησε ωσάν μανιασμένος ταύρος. Η πασίχαρη Βιολέτα δηλώνει: Ή με τον Τίτο ή σε μοναστήρι. Ο Ντιραβένας, κατά πώς λέει, μετατρέπεται σε σκαντζόχοιρο για να μην τον φάνε οι αλεπούδες. Η Καδιανιά αντροκαλεί τα κύματα. Στο πρόσωπο του Χαραλάμπη Γιανναδάκη σμίγει η έκρηξη με τη γαλήνη.

Δικτατορία Μεταξά, το Ελληνοϊταλικό Μέτωπο, η μάχη της Κρήτης, η ανηλεής γερμανική κατοχή στο νησί και η αντίσταση. Τα φοβερά κι εγκληματικά αντίποινα των Γερμανών, η προπαγάνδα και η κατατρομοκράτηση του λαού, η κοινωνική ανισότητα, τα δόντια της πείνας, μαυραγορίτες, δωσίλογοι, καταδότες, άνθρωποι χωρίς κανέναν ηθικό και ιδεολογικό φραγμό, αλλά κι εκείνοι που, όταν στέκονται μπροστά σου, χαμηλώνεις το βλέμμα όπως στην κονταριά του ήλιου.

Ξυπόλυτες αλήθειες και παπουτσωμένα ψέματα. Ανυπόταχτοι, αγωνιστές, σκιαγμένοι, υποκριτές, πολτοποιημένες συνειδήσεις, μίσος, απληστία και αχαριστία.Η ψυχή της γυναίκας που χτυπήθηκε στο αμόνι της άνοιξης και του άντρα στο αμόνι του χειμώνα, ένα ματωμένο κροσσωτό κεφαλομάντιλο κι ο μεγαλύτερος πλούτος της ζωής: Δυο μάτια να σε θωρούν με λαχτάρα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μυρτώ Σταυροπούλου

Στα νύχια άμμος/ Κέδρος

Πέμπτη 04/12 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος





Τα Public και οι εκδόσεις Κέδρος σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μυρτώς Σταυροπούλου, «Στα νύχια άμμος», την Πέμπτη 4/12 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.





Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Σε μια παραθαλάσσια επαρχιακή πόλη, μια ηλικιωμένη που παλεύει με τη μοναξιά, ένας νεαρός άντρας που εργάζεται ως κλόουν σε τσίρκο, και μια κοπέλα που ακούει κελαηδίσματα καναρινιών χωρίς να τα ακούει κανένας άλλος, άγνωστοι μέχρι πρότινος μεταξύ τους, συναντιούνται απροσδόκητα. Ένα σακουλάκι σπόρια, μία κίτρινη πέτρα, ένα ζευγάρι αντρικές παντόφλες, ένα ασυνήθιστα μεγάλο δάχτυλο ποδιού, μια χούφτα σταφίδες, το μεγάλο ρολόι, ένα κόκκινο κλουβί και μια μαργαρίτα συνθέτουν για τον καθένα έναν μικρόκοσμο, που στην πορεία συνενώνεται με τους μικρόκοσμους των άλλων δύο, και δημιουργείται ένα κοινό σύμπαν για όλους.Τι συνέβη πραγματικά εκείνο το τριήμερο;

Γιατί δύο στοργικοί γονείς εγκαταλείπουν το παιδί τους;

Και πώς γίνεται όλα τα στοιχεία να δείχνουν προς μια αλήθεια που μοιάζει με καλοστημένο ψέμα;

Μια σκοτεινή ιστορία εξαπάτησης, ενοχής και δικαίωσης, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται –κι εσείς θα βρεθείτε να αμφισβητείτε τα πάντα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

