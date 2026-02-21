Καρναβαλικές παρελάσεις, πολύχρωμοι χαρτετοί, νόστιμα εδέσματα, γλέντια και χοροί θα πλημμυρίσουν την Αθήνα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα.

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις κορυφώνονται στις γειτονιές της Αθήνας, με καρναβαλικές παρελάσεις, παιχνίδια, μουσική και χορό. Παράλληλα, ολόκληρη η πόλη ετοιμάζεται να γιορτάσει την Καθαρά Δευτέρα και τα ελληνικά Κούλουμα με δωρεάν χαρταετούς, παραδοσιακά εδέσματα και γλέντι με χορούς και τραγούδια.

Κυριακή της Αποκριάς στο κέντρο της Αθήνας

Η Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αποτελεί την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων της Αθηναϊκής Αποκριάς. Αποχαιρετούμε το καρναβάλι με μια μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση που θα καταλήξει σε ένα εκπληκτικό πάρτι, μία συνδιοργάνωση του Δήμου Αθηναίων και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 17:00 από την Πλατεία Συντάγματος. Καρναβαλιστές, χορευτικά δρώμενα και μπάντες κρουστών θα διασχίσουν την Ερμού και την Αιόλου με προορισμό την Πλατεία Κοτζιά, όπου στις 19:00 θα ξεδιπλωθεί ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με ζωντανή μουσική και οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά.

Την έναρξη της παρέλασης θα ντύσει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ καθ’ όλη της διάρκειά της τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira, Global Daoulia, ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος» και η Ελληνική ομάδα Cheerleaders θα κρατούν δυνατό το ρυθμό.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λάμψη 92,3 θα εκπέμπει ζωντανά και ο Athens DeeJay 95,2 θα μεταδίδει καρναβαλικούς ρυθμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο Φιλοπάππου

Την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, ο Λόφος Φιλοπάππου αποτελεί διαχρονικό σημείο συνάντησης για τα ελληνικά Κούλουμα και το πέταγμα του χαρταετού. Κάτω από τον πολύχρωμο αττικό ουρανό, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων με τις μελωδίες της θα υποδέχεται το κοινό από τις 11:00 το πρωί.

Στις 11:30 θα ακολουθήσει νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Οικονομίδη.

Αποκριάτικες εκδηλώσεις από την Πλατεία Κυψέλης μέχρι το Άλσος Πετραλώνων

Το Σάββατο στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί καρναβαλική διαδρομή µε το μουσικό σύνολο κρουστών Quilombo µε επιρροές από την παραδοσιακή βραζιλιάνικη μουσική. Πλατεία Κυψέλης - Φωκίωνος Νέγρη - Αγίας Ζώνης -

πλατεία Πλατάνου.



Την ίδια ημέρα και ώρα στο Πάρκο Ναθαναήλ (έναντι Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου) θα στηθεί μια αποκριάτικη γιορτή με παραδοσιακούς χορούς, δρώμενα και τραγούδια με τη συμμετοχή σχολείων και φορέων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας.



Στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Πάρκο Δρακοπούλου θα παρουσιαστούν «Σκωπτικά τραγούδια, έθιμα και χοροί της Αποκριάς». Η παραδοσιακή ορχήστρα του πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ θα παρουσιάσει αποκριάτικα και σκωπτικά τραγούδια και χορούς της εποχής. Χιουμοριστικά και σατιρικά τραγούδια που σχολιάζουν τις κοινωνικές καταστάσεις (το γάμο, την ακρίβεια, τα επαγγέλματα), αλλά και τραγούδια με διφορούμενους στίχους που προκαλούν το γέλιο. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Κώστας Μήτσιος.

Επίσης, στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη καρναβαλική παρέλαση με το σύνολο κρουστών BLOCO SWINGUEIRA (Άλσος Πετραλώνων - πεζόδρομος Τρώων - Τρώων - Δωριέων - πλατεία Μερκούρη - Ανταίου - πάρκο Βουτιέ).





Αποκριάτικη γιορτή στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, σε αποκριάτικο κλίμα, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης προσκαλεί τους μικρούς μας φίλους σε μία ημέρα γεμάτη χαρά και παιχνίδι! Ετοιμαστείτε για γέλια, εκπλήξεις και πολλές αποκριάτικες δραστηριότητες.

Αναλυτικό Πρόγραμμα:

12:00-16:00 | Αίθριο | Αποκριάτικο Adventure Mini Park

Πίστα από ξύλινες κατασκευές με σφεντόνες, παζλ, στόχους, εμπόδια αναρρίχησης, ισορροπίες, τραπεζάκια εμπόδια με δίχτυα κ.ά.

12:00-16:00 | Αίθριο | Διαδραστικά & Ομαδικά Παιχνίδια

Μπαλομαχίες, διελκυστίνδα, αερόστατο & αερόστατο-Σπαζοκεφαλιά, συναγωνιστικά παιχνίδια με στόχους, αποκριάτικα διαδραστικά και μουσικοκινητικά παιχνίδια, mini φούσκες.

12:00-16:00 | Αίθριο | Ζωγραφική για όλους!

Ζωγραφική με μαρκαδόρους και χρώματα, κατασκευές με πλαστελίνη και παιδικές δημιουργίες Αποκρεών.

12:30-13:40 | Creative Lab | Μία Αποκριά, μία Ιστορία

Διαδραστικό θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα

Είσαι καλεσμένος σε αποκριάτικο πάρτι και δεν ξέρεις τι να ντυθείς;

Μπορείς να εμπνευστείς από την Αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο ή την παλιά Αθήνα! Εμείς αναλαμβάνουμε να σε ταξιδέψουμε στη μαγική Ιστορία της Αποκριάς με θέατρο, θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμούς, μεταμφιέσεις, μουσική και φυσικά πολύ χορό, ζωντανεύοντας έθιμα και συνήθειες από κάθε εποχή!

14:00-14:45 & 15:00-15:45 | Μεγάλο Φ | Cheerleading & Disco Party

Cheerleading – choreo με πομ πον και κορδέλες, αποκριάτικο Disco Party με μουσικοκινητικά παιχνίδια.

12:00-16:00 | Αίθριο | Face painting

Φαντασία και έμπνευση από δύο face painting artists με ασφαλή υποαλλεργικά υλικά που διαλύονται με νερό.

14:30-15:30 | Bubble Show

Παράσταση γεμάτη σαπουνόφουσκες, μαγικά εφέ, στεφάνια και εντυπωσιακά διαδραστικά τρικ με τεράστιες φούσκες.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου || 12:00 – 16:00

Αίθριο, Creative Lab, Μεγάλο Φ

Είσοδος Ελεύθερη, με προκράτηση θέσης

Kυριακή της Αποκριάς και Καθαρά Δευτέρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αποτελεί πλέον σταθερό σημείο αναφοράς για τον εορτασμό της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας στην Αθήνα.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, το ΚΠΙΣΝ στήνει μια ανοιχτή γιορτή στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος γεμάτη χρώμα, ρυθμό και φαντασία. Δημιουργικά εργαστήρια, face painting και μαθήματα salsa συμπληρώνουν την εμπειρία, ενώ το κέφι απογειώνει μια μεγάλη συναυλία με εκρηκτικούς latin ρυθμούς από τους Rosanna Mailán & The Orchestra.

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου το ΚΠΙΣΝ γιορτάζει τα Κούλουμα με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με ελληνικούς χορούς και τραγούδια σε επιμέλεια της Βασιλικής Καρακώστα και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να πετάξουν τον χαρταετό τους στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Αποκριάτικες εκδηλώσεις σε Άλιμο, Ρέντη, Περιστέρι, Ηλιούπολη, Πειραιά

Ο Άλιμος γιορτάζει τα Κούλουμα (23/02) στο λόφο Πανί με κεράσματα, πλούσια σαρακοστιανά, δωρεάν χαρταετούς και μουσική από DJ αλλά και λαϊκό συγκρότημα. Επίσης, το Σάββατο 21/02 θα πραγματοποιηθεί καρναβαλική παρέλαση στη λεωφόρο Καλαμακίου με παρουσιαστή τον Γιάννη Ζουγανέλη.



Ο δήμος του Ρέντη, ετοιμάζει μια μεγάλη καρναβαλική παρέλαση την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 22/02 που θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι στην οδό Φλέμινγκ.



Ο δήμος Περιστερίου σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα τριήμερο αποκριάτικο γλεντιού. Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 19:00 το κέφι ανάβει με Γιάννη Καψάλη και το κλαρίνο του Μάκη Τσίκου. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 12:00 θα απολαύσετε τους Xanazoo και στις 19:00 τους Vanilla Swing. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Περιστέρι ολοκληρώνονται την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, με τα παραδοσιακά Κούλουμα, σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική, κρασί, τη μεγαλύτερη λαγάνα και τη συναυλία της Γωγώς Τσαμπά.

Η Ηλιούπολη γιορτάζει την τελευταία Αποκριά με μίνι καρναβάλι για παιδιά και παραδοσιακό γλέντι στην Πλατεία Ανεξαρτησίας. Θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλίχορο και παραδοσιακό γλέντι με γαϊτανάκι και αποκριάτικα χοροπαίγνια της Ικαρίας από τον Χορευτικό Σύλλογο Μέθεξις. Επίσης, την Καθαρά Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη γιορτή για τα Κούλουμα. Θα διανεμηθούν χαρταετοί στα παιδιά, ενώ ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπολης θα προσφέρει σαρακοστιανά εδέσματα, με μουσική και χορό στον Προφήτη Ηλία.



Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά (11:00 - 15:00), θα στηθεί ένα μεγάλο Αποκριάτικο Καρναβαλοπάρτι για παιδιά με μουσική, παιχνίδια, ζογκλέρ και άλλα δρώμενα, ενώ την Καθαρά Δευτέρα στην παραλία της Φρεαττύδας, κάτοικοι και επισκέπτες θα διασκεδάσουν στο μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο.