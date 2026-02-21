Την αρχή έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απειλώντας με προσφυγή στη δικαιοσύνη δημοσιογράφο για τις ερωτήσεις που έκανε.
Ακολούθησε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ και εν συνεχεία ο Δημήτρης Καιρίδης με νουθεσίες προς δημοσιογράφους του ΟΡΕΝ.
Είναι σαφές πως η κυβέρνηση επιχειρεί να τρομοκρατήσει ή έστω να δυσκολέψει δημοσιογράφους που δεν ακολουθούν τη δημοσιογραφία της «λίστας Πέτσα», ακόμα και αν είναι φιλοκυβερνητικοί.
Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως σε όλα αυτά δεν έχει αντιδράσει η ΕΣΗΕΑ.
Και το ερώτημα είναι απλό: Γιατί;
Τ. Τε.