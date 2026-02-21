Οι επιθέσεις προκαλούν ανησυχία.

Την αρχή έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απειλώντας με προσφυγή στη δικαιοσύνη δημοσιογράφο για τις ερωτήσεις που έκανε.

Ακολούθησε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ και εν συνεχεία ο Δημήτρης Καιρίδης με νουθεσίες προς δημοσιογράφους του ΟΡΕΝ.

Είναι σαφές πως η κυβέρνηση επιχειρεί να τρομοκρατήσει ή έστω να δυσκολέψει δημοσιογράφους που δεν ακολουθούν τη δημοσιογραφία της «λίστας Πέτσα», ακόμα και αν είναι φιλοκυβερνητικοί.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως σε όλα αυτά δεν έχει αντιδράσει η ΕΣΗΕΑ.

Και το ερώτημα είναι απλό: Γιατί;

