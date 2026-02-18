Το βιβλίο περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες και σύντομα δοκίμια που αναδεικνύουν διαφορετικές διαστάσεις του συμβάντος αυτού, με ιδιαίτερη έμφαση στο συλλογικό τραύμα που προκλήθηκε.

Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή σε συνεργασία με τις εκδόσεις Τόπος παρουσιάζουν το βιβλίο «Στις Ράγες του Τραύματος – Τέμπη: Μνήμη, Αγώνας, Δικαιοσύνη» την προσεχή Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20).

Πρόκειται για ένα συλλογικό εγχείρημα που τοποθετεί στο κέντρο του τα ανοιχτά ερωτήματα που πυροδότησε το συμβάν «Τέμπη», μια αστάθμητη και βαρυσήμαντη μεταβλητή στο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Το βιβλίο περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες και σύντομα δοκίμια που αναδεικνύουν διαφορετικές διαστάσεις του συμβάντος αυτού, με ιδιαίτερη έμφαση στο συλλογικό τραύμα που προκλήθηκε, τις κοινωνικές κινητοποιήσεις και τα χαρακτηριστικά τους και την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Η έκδοση συμπίπτει με την επέτειο των τριών χρόνων από το εγκληματικό δυστύχημα με το ζήτημα να παραμένει ενεργό, επηρεάζοντας ακόμα την επικαιρότητα και τις κοινωνικοπολιτικές τάσεις, γεγονός που καταδεικνύει το ειδικό βάρος που έχει σε επίπεδο συλλογικής συνείδησης.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία και μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε κοινωφελή σκοπό που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Νίκος Δεμερτζής

Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Επικοινωνίας, ΕΚΠΑ

Θοδωρής Ελευθεριάδης

Ηθοποιός, Γιος της Μαρίας Εγούτ, θύματος του δυστυχήματος

Κατερίνα Μάτσα

Ψυχίατρος, Συγγραφέας

Ευρυδίκη Μπερσή

Δημοσιογράφος, Reporters United

Χρήστος Ράμμος

Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ, πρώην πρόεδρος ΑΔΑE

Έλενα Παπαδημητρίου

Συντονίστρια - Δημοσιογράφος, Διευθύντρια σύνταξης στο fyi.news

«Στις ράγες του Τραύματος - Τέμπη: Μνήμη, Αγώνας, Δικαιοσύνη»

Το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη προκάλεσε τον θάνατο 57 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Ήταν το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει συμβεί στην Ελλάδα, απόρροια της συστηματικής υποβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου. Οι χειρισμοί που ακολουθήθηκαν παγίωσαν την αίσθηση εγκατάλειψης και τα συναισθήματα θυμού απέναντι στην κρατική εξουσία, ανοίγοντας μια αγεφύρωτη απόσταση. Τα Τέμπη εξελίχθηκαν σε ένα ορόσημο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Απέκτησαν τα χαρακτηριστικά θρυαλλίδας που απεγκλωβίζει τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια για την απαξίωση της ζωής. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας ταυτίστηκε με τα θύματα και τις οικογένειες των θυμάτων με αποτέλεσμα να συσπειρωθεί γύρω από το αίτημα της απονομής δικαιοσύνης και να συμμετάσχει μαζικά στις κινητοποιήσεις, επιφέροντας τριγμούς στο πολιτικό σύστημα. Σ' αυτό το πλαίσιο, η συλλογική έκδοση προσεγγίζει τα Τέμπη ως συμβάν συμπύκνωσης του ιστορικού χρόνου και, εισφέροντας ερευνητικά δεδομένα σε συνδυασμό μ' έναν πλουραλισμό αναλύσεων και απόψεων, συμβάλλει σε μια νηφάλια αλλά πολιτικά νοηματοδοτημένη ανατομία της υπόθεσης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Επιμέλεια – Εισαγωγή: Αντώνης Γαλανόπουλος – Μαρία Λούκα

Πρόλογος: Χρήστος Παπαγιάννης

Επίμετρο: Θοδωρής Ελευθεριάδης

Κείμενα: Χρήστος Αβραμίδης, Βαγγέλης Γκαγκελής, Αντώνης Δημάκης, Μυρτώ Δρούμπαλη, Δημήτρης Ελαφρόπουλος, Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης, Ιωάννα Μοσχολίδου, Ιλιρίντα Μουσαράι, Δημήτρης Μπάρκας, Στρατής Μπουρνάζος, Μελίνα Νιράκη, Ιωάννης Ντότσικας, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Νάνσυ Παπαθανασίου, Δημήτρης Παπανικολάου, Δημήτρης Παπανικολόπουλος, Λαμπρινή Παπαφώτη, Γεώργιος Σαμαράς, Νίκος Σμυρναίος, Τέλης Τύμπας, Αντώνης Φάρας, Ξένια Χρυσοχόου.





